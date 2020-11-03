Журналист LTV зафиксировала повседневное насилие в рижском детском саду

Журналист Латвийского телевидения (LTV) несколько месяцев проработала в рижском детском саду и зафиксировала повседневные случаи физического и эмоционального насилия над детьми. Вовлеченные стороны требовали снять сюжет с эфира, но он все же был обнародован.

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Если ребенок не слушается, надо на него прикрикнуть, встряхнуть — пусть поплачет в углу и успокоится. Дети здесь невежды и плаксы, нетерпимость и унижение — такое отношение к маленьким детям спецоперация передачи "Запрещенный прием" (Aizliegtais paņēmiens) вскрыла в рижском муниципальном детском саду, пишет портал rus.lsm.lv.

Журналист программы задокументировала нетерпимость и унижение детей, если ребенок не вписывается в рамки учителя: "Зафиксировано, что детей регулярно трясут, распекают вместо того, чтобы с ними говорить. Когда ситуация развивается не по плану, к детям проявляют явную агрессию. На детей кричат, им угрожают".

Комментируя это видеосвидетельство, специалист по семейной психотерапии Андрия Ликова заключила, что это как физическое, так и эмоциональное насилие и что "такая коммуникация, такая реакция недопустима".

Дети длительное время находятся в состоянии сильного стресса, а в условиях стресса детский мозг не может учиться, не может освоить ничего нового, поясняет она. По словам психолога, пережитое и увиденное насилие может стать образцом, и позже — в школе или во взрослом возрасте — человек сам творить насилие, ибо так научен.

И если все это продолжается, это разрушительно для дальнейшей способности ребенка учиться, чувствовать себя эмоционально хорошо и оцененным, отмечает психотерапевт. Последствия могут быть как поведенческими, так и физическими в виде повышенной болезненности ребенка.

Сами воспитательницы в своих действиях проблемы не видят. Одна из воспитательниц винила руководство, которое заранее не познакомило ее с этой группой и этими детьми, и самих детей — "неконтролируемых и невоспитанных".

Телепередача ознакомила с отснятыми материалами директора детского сада. Видео она комментирует уклончиво: мол, педагог должен реагировать профессионально, иногда надо сказать и построже, хотя да, некоторые эпизоды выглядят непедагогично, когда ребенка, например, унижают.

Но из всего сказанного директором можно понять, что своей ответственности она в этих эпизодах не видит. Зато она обратилась против программы в Рижскую Думу и призвала родителей подать жалобу в Государственную инспекцию по защите прав детей.