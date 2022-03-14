Журналист Петропавловская: "Русские должны принять то, что русофобия будет"

"Если невозможно ударить или задушить Путина, а гнев надо вылить, надо сказать, что он негодяй, то это сейчас говорят русским", — сказала в эфире телеканала TV24 создатель женского журнала "Лилит", в прошлом политический журналист, Алла Петропавловская.

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"Есть люди, язык которых — ненависть, и есть люди, доведенные до отчаяния, и это тоже психологическая проблема, — так охарактеризовала журналист ситуацию в обществе, которая сложилась между латышами и русскими после вторжения России в Украину: — "Я понимаю мотивы, почему такая ненависть в людях, потому что это отчаяние, это страх и это шок".

В то же время Петропавловская в ответ на обвинения, что войну ведет русский народ, подчеркнула, что есть много россиян, которые покидают родину не из-за введенных экономических санкций, а потому, что они не могут жить тирании. "Многие из них просто говорят: это больше не моя страна, я не могу принадлежать государству, которое ведет войну. Там больше нет воздуха, нечем дышать, больше нет никакой свободы. А если почитать российские масс-медиа, которые рассказывают совсем другое, становится только хуже", — рассказала в эфире Петропавловская.

С развитием войны журналист не исключает распространения русофобии. "Я считаю, что люди должны нести личную ответственность за свои действия и бездействие, и я не понимаю, почему человек, который все эти годы боролся с Путиным, сидит в тюрьме, страдает и вынужден покинуть страну, почему он должен быть виноват", — говорит Петропавловская. Однако предполагает, что русским придется принять то, что ответом на войну станут русофобские настроения.

Журналист также задалась вопросом, достаточно ли за более чем 30 лет, прошедших с момента восстановления независимости Латвии, было сделано для интеграции русскоязычных в общество. Например, были ли созданы альтернативы кремлевским пропагандистским телеканалам, вещание которых приостановлено. "Русскоязычные через 30 лет после восстановления независимости такие, какие они есть, их дети такие какие есть, и возможно, их внуки тоже. Я говорю, что это провал национальной политики. На мой взгляд, в Латвии не было национальной политики", — заявила Петропавловская.