Журналиста "Известий" Захарова не пустили в Латвию

Корреспондента российского СМИ "Известия" Андрея Захарова не пустили в Латвию, а его шенгенскую визу аннулировали на три года по запросу Эстонии, рассказал он сам "Известиям". Утром 24 февраля журналист вылетел из Санкт-Петербурга в Ригу в составе съемочной группы.

"На паспортном контроле у меня забрали паспорт, отвели в отдельный кабинет и объявили, что въезд в страны Шенгена для меня закрыт на три года",— рассказал Андрей Захаров.

По словам журналиста, причину отказа во въезде в Латвию ему не объяснили и рекомендовали обратиться в дипломатические ведомства Эстонии.