Журналистов, желающих освещать миграционный кризис, не пускают на границу Латвии и Беларуси

У журналистов ограничены возможности получить и проверить информацию о происходящем на границе Латвии и Беларуси, сообщает Delfi+. В том числе их не пускают лично ознакомиться с ситуацией на границе и пообщаться с соискателями убежища.

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Информация о происходящем поступает либо от ведомств, либо от волонтеров общественной организации “Хочу помогать беженцам”, которые обеспечивают застрявших на границе мигрантов едой и одеждой, отмечает Delfi. Журналисты только от них могут узнать, выполняют ли власти Латвии обещание предоставить мигрантам еду и медицинскую помощь, что за люди пытаются нелегально попасть в ЕС и ответы на многие другие вопросы.

Попытки Delfi организовать визит на границу закончились без результата. Представитель Государственной погранохраны Кристине Петерсоне сообщила журналисту Карлису Арайсу, что организация поездки будет очень сложной, а присутствие журналистов на границе не только помешает работе пограничников, но и может нести риски для безопасности гражданских лиц. Delfi отмечают, что в международной практике журналистам дают возможность освещать события в “горячих точках”, в том числе в зонах военных действий.

Как уже сообщалось, на этой неделе организация “Хочу помогать беженцам” начала бить тревогу о том, что в ночь с 23 на 24 августа с границы Латвии и Беларуси пропали все мигранты. МВД Латвии заявило, что их пустили на территорию Беларуси, однако позже добровольцы сообщили, что обнаружили на границе двух женщин, одна из которых очень больна и не получает необходимую помощь. Добровольцев не пускают в приграничную зону.