Ziedot.lv собирает деньги пострадавшим от наводнения в Екабпилсе: собрано более 5000 евро
Foto: LETA

Портал Ziedot.lv начат сбор пожертвований для жителей Екабпилса, пострадавших из-за наводнения. За несколько часов собрано более 5000 евро (к девяти часов вечера — 5 700 евро).

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На сайте сказано, что из-за наводнения многим жителям пришлось покинуть свои дома, а их имущество было испорчено или уничтожено. После наводнения многим придется чинить в том числе систему электроснабжения и канализацию, и делать ремонт у себя дома.

Благотворительная организация призвала самоуправление оповестить тех, кому помощь будет нужна в первую очередь.

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