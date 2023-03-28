Ziedot.lv собрал на помощь украинским беженцам 2,5 миллиона евро

Благотворительная организация Ziedot.lv собрала на поддержку украинских беженцев уже 2,5 миллиона евро, сообщила агентству LETA представитель организации Илзе Ошане.

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Еще в первые недели войны Ziedot.lv создал в Латвии центр для украинских беженцев и привлекал латвийцев для помощи пострадавшим от войны.

Больше всего пожертвовали латвийские жители и предприниматели — 1,2 миллиона евро, а также Миссия Тайваня в Риге — миллион долларов США.

150 000 евро пожертвовал фонд двухстороннего сотрудничества Норвегии и Европейской экономической зоны, 120 000 евро — Swedbank, 100 000 евро — Европейский банк реконструкции и развития. 75 493 евро были пожертвованы в виде продуктов, хозяйственных вещей и компьютеров.

В центре для беженцев, организованном Ziedot.lv, беженцам выдавали продуктовые пакеты, хозтовары и денежные карты для приобретения вещей первой необходимости.

19 575 беженцам были выданы денежные карты для приобретения еды, одежды, предметов гигиены и хозтоваров, 3834 человека получили продуктовые пакеты, 558 беженцам выдали необходимые в хозяйстве вещи, например, постельное белье, обогреватели, утюги, фены, чайники и т. д., 2000 человек получили гигиенические товары, 756 беженцам оплатили медикаменты и медицинские услуги. 713 ребенка получили помощь для покупки товаров для школы, 667 школьникам были выданы компьютеры, 148 человек получили мобильные телефоны, 4742 человека — SIM-карты.

20 медработникам были выданы единовременные пособия в размере 950 евро, также беженцам было выдано 22 800 порций супа.

Беженцам помогают в том числе в общении с государственными и муниципальными учреждениями — для этого есть специальный ментор. Также есть ментор из Украины, который может говорить с посетителями центра по-украински.

С конца прошлого года Ziedot.lv сотрудничает с украинской негосударственной организацией Human Rights Centre ZMINA, которая документирует военные преступления записывает интервью с беженцами.

Для беженцев проводятся и культурные мероприятия. Было издано 4000 билингвальных латышско-украинских азбук, 2000 книг для детей на украинском, 2000 экземпляров спецвыпуска детского журнала Baltais Valis на украинском. 155 украинских детей бесплатно побывали в детских лагерях, а 1 сентября театр Dailes сделал бесплатное представление на украинском "З цією виставою щось не так". Ziedot.lv софинансировал концерт украинского хора мальчиков "Дударик", организовал бесплатные посещения фестиваля украинских короткометражек Smile, Ukrainian и перевод субтитров на латышский язык, организовал "Дни теплой одежды", когда жители могли пожертвовать одежду для беженцев (было пожертвовано 20 тонн), а также организовал отправку 22 автобусов Rīgas Satiksme в Украину.