Зима не сдается: в субботу ожидаются сильный ветер и метель
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил предупреждение о сильном ветре, снеге и метели в субботу.

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Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 17-22 метров в секунду, на побережье местами — до 25-27 метров в секунду. Во многих регионах ветер может ломать деревья и ветки, возможны отключения электроснабжения и другие незначительные повреждения. Ветер утихнет в ночь на воскресенье.

В субботу ожидаются снегопады, больше осадков выпадет в Видземе, включая столицу. К востоку от Риги в течение дня выпадет около десяти сантиметров снега. Видимость будет плохой, образуются сугробы, на дорогах будет скользко.

Температура воздуха составит +2…-3 градуса.

В Риге в субботу ожидается длительный снегопад, временами сильный. Северо-западный ветер в порывах усилится до 20-24 метров в секунду, температура воздуха будет около нуля.

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