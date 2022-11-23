Зима вступила в права. На востоке Латвии снежный покрыв может сохраниться до следующего года

Вторая половина этой неделе в Латвии будет холоднее, чем предполагалось ранее, и согласно актуальным прогнозам в ближайшие недели не ожидается потепление или же суровые морозы, сообщает агентство LETA.

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В связи с этим в восточных регионах страны снежный покров может сохраниться до начала следующего года.

Global Forecast System сейчас прогнозирует, что в конце этой недели в Латвии выпадет снег, и снежный покров во многих местах увеличиться. Температура воздуха ожидается от +2 до -7 градусов, ветер будет преимущественно слабым.

На следующей неделе температура воздуха также будет ниже нуля. Оттепели чаще ожидаются на побережье, более холодная погода традиционно будет в Латгалии, центральной и восточной частях Видземе. В отдельные ночи, когда небо проясняется, в некоторых местах столбик термометра может опускаться ниже -10 градусов.

Третья декада ноября в Латвии будет холоднее нормы, а средняя температура воздуха в декабре может соответствовать норме или будет чуть ниже нормы. Осадков в среднем ожидается меньше, чем в другие годы, так как на погоду часто будет влиять антициклон. Вероятность сильных циклонов и снегопадов — низкая.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе в Латвии наступила метеорологическая зима. На востоке страны она началась 16 ноября, то есть на два-три дня позже обычного. На большей части территории Латвии метеорологическая зима наступила 17 ноября. В Земгале это произошло примерно на десять дней раньше обычного, а в Лиепае и Руцаве — даже на месяц раньше обычного.

На части побережья, в том числе и в Риге, начало метеорологической зимы пришлось на 18-19 ноября. В столице зима началась в государственный праздник или на три недели раньше обычного.