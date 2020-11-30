Зимние каникулы для 1-4 классов могут продлить на две недели
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш предложит на две недели продлить школьные зимние каникулы для 1-4 классов, чтобы школы смогли за это время обеспечить условия для безопасного частично очного учебного процесса.

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После встречи с президентом Эгилом Левитсом и спикером Сейма Инарой Мурниеце Кариньш заявил, что многие, возможно, не понимают, что ожидается от школ. По словам Кариньша, в странах, которые уже с сентября ввели четкие меры безопасности, ситуация сейчас лучше.

"Частично это наши требования — "прореживание" классов, дистанция между учениками, проветривание помещений и широкое использование масок учениками и учителями. Доказано, что эта комбинация работает", — сказал политик.

Кариньш предложит начать школьные каникулы для 1-4-х классов на две недели раньше — уже со следующей недели, соответственно продлив им учебный год летом.

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LETA

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Кришьянис Кариньш Образование Сейма Эгил Левитс
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