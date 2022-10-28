Зимой прогнозируется умеренный рост числа случаев Covid-19

Число новых случаев заболевания Covid-19 в течение следующих нескольких месяцев в мире будет медленно расти и в феврале достигнет примерно 18,7 млн случаев в день по сравнению с нынешним среднесуточным показателем 16,7 млн случаев, сообщает Sky News со ссылкой на прогнозы исследователей из Университета штата Вашингтон.

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Как пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA, это гораздо меньше, чем прошлой зимой, когда быстрое распространение омикрон-штамма привело к пику инфицирования — около 80 млн выявленных случаев в день.

Институт показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете штата Вашингтон также прогнозирует, что увеличение числа новых случаев не приведет к значительному росту числа смертей от Covid-19 — ожидается, что этот показатель может увеличиться примерно с 1660 случаев в среднем за день в настоящее время до 2748 случаев 1 февраля.

По прогнозам, в этот период число больных коронавирусом в США может увеличиться на треть и составить более миллиона в день с учетом того, что зимой люди чаще находятся в помещениях.

В Германии, напротив, пик уже пройден — здесь, по прогнозам исследователей, число болеющих Covid-19 снизится более чем на треть — до 190 000 в день.

IHME также считает, что нынешний рост числа инфицированных и госпитализированных в Германии может быть связан с распространением вариантов омикрона BQ.1 или BQ.1.1, и они могут распространиться и на другие части Европы в ближайшие недели. Другой вариант омикрона XBB способствовал росту числа заражений в Сингапуре. Считается, что он более заразен, но вызывает более легкие симптомы.