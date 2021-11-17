Зимой тротуары Риги будут убирать за счет владельцев

Зимой неубранные улицы Риги будет очищать самоуправление, взыскав средства у владельцев территории, сообщил Исполнительный директор города Риги Янис Ланге.

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Неочищенные территории будет фиксировать полиция самоуправления и административная комиссия, а затем самоуправление предупредит владельцев и сообщит им о взыскании. Если владелец вовремя не очистит улицу, это сделает Совет по благоустройству территории, а владелец должен будет оплатить расходы.

"Цель такого решения – не наказать владельцев, которые не выполняют свои обязанности, а соблюсти интересы горожан и добиться того, чтобы тротуары в Риге были очищены", – объяснил Янис Ланге.

Всего на принудительные работы в течение двух лет предусмотрено 130 тысяч евро, использование средств зависит от количества снега и действий владельцев. Самоуправление также надеется собрать средства с недобросовестных владельцев, которые не обслуживают участки, прилегающие к их собственности.

Ланге также сообщил, что в целом рижские учреждения подготовились к зимнему сезону.