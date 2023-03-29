Zītari LZ: одностороннеe расторжение договора с НВС грозит компании штрафом в 1,1 млн евро

SIA Zītari LZ не вправе в одностороннем порядке расторгать договор на поставку продовольствия Национальным вооруженным силам (НВС) Латвии, потому что тогда у НВС будет право требовать неустойку в размере 1,1 млн евро. Об этом в письме Министерству обороны и командованию НВС указала глава правления компании Лаура Зелтиня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Зелтиня подчеркнула, что компания Zītari LZ не нарушала закон и не получала выгоды за счет общества. Платежи НВС за поставку провианта — чуть более 0,2 млн евро — были получены поставщиками продуктов, но вознаграждение в размере 3%, причитающееся Zītari LZ от доставки продуктов и составляющие административные расходы, до сих пор не получены.

"Это означает, что до сих пор в рамках исполнения договора у Zītari LZ были только расходы, которые с учетом затрат на начало исполнения договора во много раз превышают вознаграждение, причитающееся в настоящее время компании и составляющее примерно 6000 евро", — говорится в письме.

Компания Zītari LZ готова к конструктивному диалогу относительно порядка исполнения договора на оказание логистических услуг по поставке продуктов питания для нужд НВС, в том числе и к расторжению договора.

Зелтиня попросила сообщить, если Национальные вооруженные силы захотят изменить или расторгнуть договор в соответствии с законом и договором, по обоюдному согласию, а также сообщить ей о порядке организации этой работы.

Как сообщалось ранее, в ходе проверки закупки продовольствия для армии на сумму в 220 миллионов евро Минобороны выявило конкретные несоответствия и явные нарушения, в связи с чем было принято решение о начале служебного расследования в отношении конкретных должностных лиц.

Компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое, выиграла в декабре прошлого года контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд НВС в течение следующих пяти лет.

Агентство LETA, ссылаясь на Firmas.lv, сообщило, что существующая уже 31 год компания сейчас принадлежит Лауре Зелтине и Модрису Супе. Истинным бенефициаром является Зелтиня, которая также возглавляет правление

компании. В базе данных Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии Latvijas attīstībai 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах Супе пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

В 2021 году оборот компании составил 562 498 евро, а прибыль — 141 546 евро. Годом ранее оборот составил 797 051 евро, а компания работала с убытком в размере 62 399 евро. В "доковидном", что принципиально для предприятия, занятого в сфере общепита, 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, прибыль — 31 800 евро. В предыдущие три года оборот компании превышал 2 млн евро в год.