Значительно сократилось количество зрителей в латвийских театрах
Foto: Pexels.com, Monica Silvestre

Во время пандемии Covid-19 значительно сократилось количество зрителей в латвийских театрах, сообщается в "Латвийском статистическом ежегоднике 2021" Центрального статистического управления.

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Государственные профессиональные театры в прошлом году посетили 288 816 зрителей, а 40 спектаклей, которые в 2020 году транслировались в интернете, посмотрели 440 712 человек.

В 2019 году театры посетили 920 000 зрителей, что на 6000 меньше, чем в 2018 году. В 2017 году в театрах побывало 999 000 зрителей.

В прошлом году в государственных профессиональных театрах было показано 1522 спектакля, тогда как в 2019 году — 3003 спектакля, в 2018 году — 2989, а в 2017 году — 2913 спектаклей.

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