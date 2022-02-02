Значительно выросло число пациентов с острыми инфекциями дыхательных путей
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В этом сезоне по сравнению с предыдущим значительно выросло число пациентов, которые обращаются к семейным врачам с острыми инфекциями верхних дыхательных путей, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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На рост заболеваемости влияют распространение различных респираторных вирусов, включая новый коронавирус, грипп и другие вирусы.

На прошлой неделе также увеличилось число пациентов, которые обратились за помощью - 2031,9 случаев на 100 000 жителей.

Активнее всего растет заболеваемость среди детей в возрасте до четырех лет и от пяти до 14 лет. Больше всего человек болеет в Лиепае, Резекне и Валмиере.

По сравнению с прошлым сезоном увеличилась заболеваемость пневмонией. На прошлой неделе семейные врачи сообщили о 24 заболевших. Самая высокая заболеваемость - среди детей.

На прошлой неделе в практиках семейных врачей было зарегистрировано шесть клинических случаев - в Даугавпилсе и Лиепае. О госпитализированных пациентах сообщила Резекненская больница и Даугавпилсская региональная больница. Активность гриппа наблюдается во всем Европейском регионе.

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