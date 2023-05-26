"Золотая акция": СЗК не раскроет своего решения о голосовании вплоть до дня выборов президента

Оппозиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК) лишь в день президентских выборов может решить, за кого из трех кандидатов на пост глава государства отдать свои голоса.. Это уже в очередной раз заявил председатель парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис.

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Валайнис отметил, что все кандидаты — продвигаемый "Новым Единством" нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, предприниматель и архитектор Улдис Пиленс от "Объединенного списка" и эксперт по государственному управлению Элина Пинто, выдвинутая "Прогрессивными", — имеют свои плюсы и минусы. Учитывая, что ни один из них не является кандидатом от СЗК, то перед СЗК стоит сложный выбор.

"Личные беседы немаловажны при принятии решений. Мы их учтем. Не менее важны консультации, которые проходят между беседами, дебаты кандидатов в СМИ, информация о кандидатах, предоставленная жителями. Мы будем оценивать множество различных факторов", — сказал политик, отметив, что встречи с Ринкевичем и Пиленсом у СЗК запланированы во вторник, 30 мая, с 8:30.

На вопрос, получится ли избрать нового президента 31 мая, Валайнис подчеркнул, что на данный момент делать прогнозы преждевременно. Однако если 31 мая президент не будет избран, в следующем туре президентских выборов СЗК, возможно, выдвинет своего кандидата.

"У нас нет другого выбора, кроме как идти по строгому и структурированному пути, чтобы принять взвешенное решение и не основываться на эмоциях. Я вижу, что многие мои коллеги стали эмоциональными и хаотичными в общении при принятии решения по этим вопросам", — сказал Валайнис.

На вопрос о том, ожидаются ли изменения в правительстве после выборов, политик ответил, что комментировать это могут только представители правительства, а не СЗК. Политик высказал позицию, что действующая власть недееспособна и цикл президентских выборов наглядно это демонстрирует.

"Принципиальные разногласия в правительстве наметились и по многим другим вопросам. Коалиция очень слаба. Это видят не только политики, ежедневно вовлеченные в этот процесс, но и общественность. Изменится ли что-то, надо спрашивать у них самих. Кандидаты и партийные лидеры считают, что все в порядке, время покажет, так ли это на самом деле", — подытожил Валайнис.

Председатель правления СЗК, депутат Сейма, парламентский секретарь Арманд Краузе заявил, что президентские выборы и возможные изменения в правительстве — это процессы, которые нельзя связывать воедино.

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Краузе подчеркнул, что в данный момент следует сконцентрироваться на избрании лучшего из кандидатов. Политик рассказал, что СЗК встречается с кандидатами в порядке их публичного заявления. Уже состоялись переговоры с выдвинутым "Объединенным списком" Пиленсом и кандидатом от партии "Прогрессивные" Пинто, а во вторник запланирована встреча с кандидатом от "Нового Единства" Ринкевичем.

Затем СЗК сможет сравнить претендентов и решить, за кого голосовать 31 мая. Партийный союз может объявить о своем решении перед голосованием или же политическое решение станет известно только после объявления результатов голосования, отметил политик оппозиционной партии.

Отвечая на вопрос, будет ли президент выбран 31 мая, или же потребуются повторные выборы в июне, Краузе выразил надежду, что президент будет избран сразу.

Комментируя вероятность изменений в правительстве, Краузе указал, что в данном случае возможны оба варианта — могут произойти изменения, а может ничего не измениться. В то же время видно, что коалиция не способна полноценно работать в Сейме с 54 голосами, что подтвердил и недавний пример отсутствия кворума на парламентской сессии — для качественной работы нужно не менее 60 голосов, отметил председатель СЗК.