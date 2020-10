Зонд НАСА собрал образцы грунта с астероида Бенну

Американский космический зонд Osiris-Rex осуществил амбициозную миссию и собрал образцы породы с астероида Бенну, который сопровождал в космосе с 2018 года.

Зонд сблизился с поверхностью небесного тела диаметром в 500 метров, известного как астероид Бенну, буквально на несколько секунд.

В НАСА маневр аппарата назвали "high-five" - короткая посадка зонда напомнила им хлопок двух ладоней. Чтобы собрать образцы, зонд с помощью струи газа выбил их из породы.

Ученые надеются, что Osiris-Rex сумел захватить как минимум несколько пригоршней космической пыли. Исследователи хотели бы получить по меньшей мере 60 грамм, но при удачном сближении можно будет отправить на Землю около килограмма породы.

Сколько именно грунта удалось собрать, станет понятно только через несколько дней.

Welcome to Tuesday! Today's events include (times in ET):

🔑 4:15pm @Astro_SEAL hands over @Space_Station command ahead of tomorrow's crew landing

☄ ️5pm Live coverage of @OSIRISREx capturing a sample on asteroid Bennu! #ToBennuAndBack

📺: https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/daJ28EDjKG