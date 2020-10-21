Зонд НАСА собрал образцы грунта с астероида Бенну

Американский космический зонд Osiris-Rex осуществил амбициозную миссию и собрал образцы породы с астероида Бенну, который сопровождал в космосе с 2018 года.

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Зонд сблизился с поверхностью небесного тела диаметром в 500 метров, известного как астероид Бенну, буквально на несколько секунд.

В НАСА маневр аппарата назвали "high-five" - короткая посадка зонда напомнила им хлопок двух ладоней. Чтобы собрать образцы, зонд с помощью струи газа выбил их из породы.

Ученые надеются, что Osiris-Rex сумел захватить как минимум несколько пригоршней космической пыли. Исследователи хотели бы получить по меньшей мере 60 грамм, но при удачном сближении можно будет отправить на Землю около килограмма породы.

Сколько именно грунта удалось собрать, станет понятно только через несколько дней.

Потенциально груз зонда может быть крупнейшим по весу, который доставят на Землю из космоса с тех пор, как астронавты "Аполлона-11" около 50 лет назад привезли на нашу планету образцы лунного грунта.

Размером с Эмпайр-стейт-билдинг

Контакт с астероидом Бенну был намечен на 01:15 среды по московскому времени. Он случился на расстоянии 330 млн километров от Земли. Наблюдать за ним можно было на сайте и в соцсетях НАСА.

Процедура извлечения грунта была полностью автоматизирована. Это насущная необходимость. Радиосигнал с Земли до точки соприкосновения зонда с астероидом идет 18 минут. Поэтому контролеры в Центре управления полетами не могли управлять этим маневром вручную.

Астероид Бенну - интересное небесное тело. Он размером примерно с нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг, а формой напоминает детский волчок.

Исследователи считают, что Бенну относится к классу так называемых каменноугольных или углеродных астероидов. Это значит, что в его породе сохранилась большая часть химических элементов, которые существовали 4,5 млрд лет назад, когда появились планеты и Солнце. Именно поэтому ученые так хотят доставить образцы породы Бенну в земные лаборатории для изучения.

Когда в 2018 году зонд Osiris-Rex приблизился к Бенну, исследователи испугались.

Наблюдения с большого расстояния с помощью телескопов и радиолокаторов говорили о том, что поверхность астероида, скорее всего, имеет рыхлую структуру. Однако камеры Osiris-Rex показали, что поверхность малой планеты больше похожа не на песок, а на россыпи крупных камней.

Что еще хуже, ученые заметили, что время от времени от астероида отлетают в космос куски породы.

Из-за этого найти на астероиде безопасное место для соприкосновения оказалось сложно. Чтобы его выбрать, ученым пришлось изучить каждый сантиметр небесного тела.

После тщательных исследований ученые определили две точки, в которых Osiris-Rex сможет без большой опасности сесть на астероид и взлететь с него.

Первая точка под кодовым названием Nightingale ("Соловей") - это участок около восьми метров в диаметре. Она чуть меньше теннисного корта или нескольких парковочных мест.

Зонд подлетел к этой тесной площадке на низкой скорости, обходя препятствия с помощью системы автоматической визуализации. Самым серьезным препятствием был камень высотой с двухэтажный дом, который исследователи прозвали "Роковая гора" - так же, как гора Ородруин в саге Джона Рональда Руэла Толкиена "Властелин колец".

Пять-десять секунд контакта

После посадки Osiris Rex выпустил манипулятор для забора образцов и вдавил его в грунт.

Кольцеобразный конец манипулятора действует как своего рода "пылесос наоборот". Когда он касается поверхности, из него под высоким давлением выходит струя азота, которая поднимает облако из мелких кусков породы.

Если все получилось, то довольно много из этих обломков должны были попасть в специальный резервуар.

"Мы полагаем, что на поверхности у нас будет от пяти до 10 секунд, после чего зонд снова взлетит, уже с образцами в манипуляторе", - говорила до начала операции Сандра Фройнд, руководитель проекта Osiris-Rex в корпорации Lockheed Martin Space .

В процессе сбора образцов зонд делал фотоснимки, которые позволят исследователям определить, насколько удачно прошел процесс и что могло пойти не так.

Однако на то, чтобы понять, сколько образцов удалось собрать, у НАСА уйдет еще несколько дней.

Если окажется, что образцов мало и необходима вторая попытка, то Osiris Rex попытается приземлиться в точке под кодовым названием Osprey ("Морской ястреб").

В любом случае, собранные образцы отправятся на Землю в специальной капсуле, которая должна достичь Земли в сентябре 2023 года.

НАСА также плотно сотрудничает с Японским космическим агентством, запустившим зонд "Хаябуса-2", который в прошлом году собрал пробы грунта с астероида другого типа под названием Рюгу.

Груз образцов с Рюгу должен добраться до Земли к декабрю. Многие ученые хотели бы изучить образцы с обоих астероидов. Среди них - Сара Расселл из лондонского Музея естествознания.

"Мы можем очень многое узнать о ранних этапах истории Солнечной системы, изучая метеориты. Но когда эти камни проходят сквозь атмосферу и падают на Землю, они всегда каким-то образом контаминируются", - сказала она Би-би-си.

"Так что это наш шанс получить по-настоящему чистый образец и понять изначальную химию Солнечной системы", - говорит ученая.