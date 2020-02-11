Зубные врачи получат несколько тысяч евро за переезд из Риги в регионы

Кабинет министров расширил круг медиков, которые могут получить финансовую поддержку, если решать переехать из Риги в регионы.

Те врачи, которые согласятся работать вне столицы минимум пять лет, могут рассчитывать на однократную компенсацию переезда (на каждого члена семьи) и финансовую поддержку, которая должна покрывать расходы на жизнь в течение двух лет. Например, женатый врач с двумя детьми в этом случае получит 13,09 тысячи евро.

Эта система разработана Минздравом при поддержке Европейского социального фонда. Сейчас круг медиков, которые могут воспользоваться этим предложением, расширен. В него вошли стоматологи, медики, работающие в донорских центрах и в судмедэкспертизе, а также медики, работающие в сфере социального ухода и реабилитации — врачи, помощники врачей, физиотерапевты, эрготерапевты, медсестры и помощники медсестер.

С 2018 года подобные компенсации получили уже 508 медработников — 69 врачей, 83 медсестры, 245 помощников медсестер, 90 помощников врачей, 2 эрготерапевта, 11 физиотерапевтов и 8 акушерок. Это обошлось государству в 3,9 миллиона евро. Систему компенсаций планируется применять до конца 2023 года.