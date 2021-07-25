"Зуд купальщика", кишечная палочка и сине-зеленые водоросли. Чем может быть опасно купание в водоемах?

Метеорологи обещают, что на следующей неделе жара вернется. А вместе с ней и желание переместиться поближе к водоему. Однако прежде, чем в прямом смысле окунуться с головой воду, узнайте, как выбрать чистый водоем и какие болезни можно подхватить в загрязненном пруду или озере. Подробнее об этом в интервью Delfi рассказал представитель Инспекции здоровья среды Нормунд Кадикис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ведомстве Инспекции здоровья находится 57 официальных пляжей, на которых качество воды проверяется раз в месяц. В целом за пляжный сезон на каждом берется по пять образцов воды. "По данным за июль, на всех официальных пляжах Латвии купаться можно без ограничений. Загрязнений мы не обнаружили", — комментирует Кадикис.

Латвия богата водными источниками и мест для купания намного больше упомянутых 57-ми. Дополнительно качество воды проверяется еще в 150 местах водного отдыха, которые за свой счет проверяют самоуправления. Эти места доступны на сайте Инспекции здоровья — по ссылке.

"Информацию можно найти по краям, административным территориям можно посмотреть, какие самоуправления заказали проверку воды и наши комментарии к каждому месту", — говорит эксперт.

Если во время мониторинга обнаруживается загрязнение, которое угрожает здоровью отдыхающих, специалисты инспекции делают повторные пробы — для оценки характера загрязнений и чтобы посмотреть динамику. Лаборатория в пробах воды определяет два показателя микробиологического загрязнения — уровень Escherichia coli или кишечных палочек ( их еще называют E.coli, фекальными колиформными бактериям) и количество кишечных энтерококковых бактерий, которые указывают на возможное загрязнение воды фекалиями.

Воду проверяют не только лабораторно, ее состояние оценивают на глаз. Визуально можно определить — нет ли химических загрязнений (маслянистых пятен, помутнения), которые обычно возникают из-за локального загрязнения или масштабной природной катастрофы.

Осторожно, кишечная палочка!



E.coli, энтероккоковые бактерии и другие патогенные разные микроорганизмы в воде у купальщиков могут вызвать инфекции кишечного тракта. Чаще всего болезнь проявляется желудочно-кишечными расстройствами: диареей, тошнотой, рвотой, болями в животе, головной болью и лихорадкой.

В начале июля под подозрение в загрязнении патогенными микроорганизмами попали Марупские пляжи. Жители района массово жаловались на вспышку кишечных заболеваний и связали это с купанием в местных водоемах. "Самоуправление заказало анализ вод в местных водоемах. Проверку проводил Центр профилактики и контроля за заболеваниями и выяснил, что в воде загрязнения нет. Мы на прошлой неделе также проводили проверку и не обнаружили патогенных микроорганизмов. Жители, вероятно, заразились инфекциями через продукты питания. Возможно, это связано с плохо вымытыми овощами и фруктами. Распространение кишечных инфекций способствует изменение климата. Чем дольше будет держаться жара, тем больше будет вспышек заболеваний", — продолжает Кадикис.

Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Каждый год ситуация с кишечными инфекциями разная. Фекальные бактерии не живут в воде в природе. "Ошибочно думать, что жаркое время и теплая вода как-то влияют на размножение E.coli и энтерококков. Фекалии попадают в воду с суши с сильными дождями, тогда это может вызвать загрязнение воды", — поясняет эксперт.

Часто фекалями водоемы загрязняются из-за попадания в них сточных вод. Например, если где-то была утечка сточных вод из-за аварии, из-за загрязнения бытовыми сточными водами с территорий, не подключенных к центральной канализации (например, кто-то сбрасывает содержимое огородных или дачных туалетов рядом с зонами купания). В некоторых случаях загрязнение может быть вызвано антисанитарным поведением отдыхающих или размножением водоплавающих птиц в зоне купания.

И тогда, хлебнув воды во время купания, микроорганизмы случайно могут проникнуть в организм. Однако, когда бактерии со сточными водами или фекалиями больного отдыхающего попадают в воду,они остаются там некоторое время, и в конечном итоге погибают.

Если вы посмотрите на результаты проверок неофициальных мест купания, то больше других риску фекального заражения подвержены реки.

"Цветет" вода



К середине лета водоемы постепенно покрываются тиной, вода начинает "цвести". Большая часть водорослей безвредна. Опасаться следует сине-зеленых водорослей (цианобактерий).

И вот их появление очень связано с погодными условиями. Чем жарче, тем больше водорослей размножится. В теплой среде больше питательных веществ, главным образом соединений азота и фосфора, и подводный мир оживает. Токсины в сине-зеленых водорослях появляются, когда они отмирают. Как только признаки лета идут на спад, водорослей станет меньше.

"Цветение" потенциально токсичных сине-зеленых водорослей чаще всего наблюдается в водоемах со стоячей водой — озерах, прудах. В этом году в Инспекцию здоровья еще не поступала информации о том, что в местах купания сине-зеленые водоросли размножились до такого уровня, что нужно вводить какие-то ограничения для купальщиков. "Официально информацию о цветении этих водорослей мы не получали. Региональные массмедиа время от времени сообщают о появлении сине-зеленых водорослей. Если жители нам присылают фотографии неофициальных мест, где размножились такие водоросли, мы их помещаем в наших профилях в социальных сетях. Предупреждаем других отдыхающих", — отмечает специалист Инспекции здоровья.

Однако специалисты Инспекции все же советуют быть осторожными в выборе мест для купания и перед плаванием визуально оценить состояние водоема. "Понять, где есть такие водоросли, очень просто. Вода обычно пенится, мутная, покрыта пленочкой. В больших реках, даже в Даугаве, можно заметить скопление водорослей в местах, где нет сильного течения (например, у берегов)", — говорит Кадикис.

Сине-зеленые водоросли можно узнать по следующим признакам:

В самом начале, когда сине-зеленые водоросли еще не размножились, они выглядят как небольшие зеленые или желтые пятна на воде.

Чем сильнее концентрация сине-зеленых водорослей, тем вода становится гуще и мутнее, ее цвет приобретает зеленоватый, желтоватый или желто-коричневый оттенки. Вода может покрыться ярко зеленой пленкой с неприятным запахом.

Когда сине-зеленые водоросли разлагаются, их цвет тускнеет, они становятся невыразительного серо-коричневого окраса.



Соприкосновение с водорослями во время купания может вызвать у купальщиков различные кожные аллергические реакции (покраснение, высыпания, лихорадку, проблемы с дыханием, воспаление слизистой. Отравление сине-зелеными водорослями у людей наблюдается очень редко. Но если контакт все-таки случился, обязательно следует промыть тело чистой водой. И, если токсичная вода попала в рот — принять активированный уголь, чтобы предотвратить отравление.

Больше других от сине-зеленых водорослей могут пострадать дети и животные. Собака, попив из водоема, кишащего токсинами, может даже погибнуть. Загрязненную сине-зелеными водорослями воду нельзя использовать для полива овощей и фруктов. Даже после кипячения токсины не исчезают.

Foto: AFI

Нормунд Кадикис отметил, что морские водоросли, хоть они и сильно пахнут во время цветения, безопасных для отдыхающих. В редких случаях они могут вызвать небольшие покраснения у детей при контакте. В августе на побережье появятся медузы (вид — Ушастая аурелия). Так вот эти особи также безопасны в отличии от своих южных родственников. Ужалить несильно могут, но время здоровью не наносят.

Искупался — появился зуд



В последние годы участились случаи, когда люди после купания сталкиваются с кожными аллергическими реакциями, хотя и качество воды там хорошее и визуально не видно признаков загрязнения. Причиной зуда может быть церкариоз, в простонародье называемый "зуд купальщика". Его вызывает реакция на определенные микроскопические личинки паразитических червей, которые заражают птиц и млекопитающих и улиток. Улитки и переносят паразитов по воде.

Личинки не могут проникнуть в организм человека и быстро погибают на свежем воздухе. "Обычно проблему замечают, когда выходят из воды и вода на теле высыхает естественным путем. Личинки остаются на коже и начинается зуд. Профилактика зуда проста: не давайте коже высохнуть самостоятельно. Вышли из воды — сразу оботрите тело полотенцем, а, если возможно, примите душ", — комментирует Кадикис. По его словам информацию о цианобактериях Инспекция получает из социальных сетей. Последний случай был зафиксирован в карьере и озере в Вангажи. "Один семейный врач сообщил, что к нему обращались местные жители с такого типа кожными реакциями. Мы связались с местным самоуправлением и они к текущему времени должны были разместить предупреждающий знак в местах купания", — поясняет Кадикис.

Чаще реакция появляется у людей с более чувствительной кожей и у детей.

В большинстве случаев, если у вас есть зуд при купании, симптомы смягчить поможет любое противоаллергический лосьон или успокаивающее кожу средство. Но если симптомы не исчезают — это повод обратиться к врачу.

Как понять, что с водой что-то не так:

нетипичный цвет или запах;

активные вещества на поверхности (устойчивая пена);

плавающие в воде отходы;

загрязнение нефтепродуктами;

чрезмерное размножение сине-зеленых водорослей (т.е. вода "цветет").



Куда сообщать, если вода в водоеме кажется сомнительной?

В случае, если вам кажется, что "вода цветет" именно сине-зелеными водорослями — сообщайте о конкретных местах и водоемах в Инспекцию здоровья — по телефону 67081600; факсу 67819672; или электронной почте vi@vi.gov.lv.