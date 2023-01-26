Зукулс: таможне сейчас не хватает 17% сотрудников

Таможенному управлению (ТУ) Службы госдоходов на сегодняшний день не хватает примерно 17% работников. Об этом в интервью ЛТВ заявил директор ТУ Раймондс Зукулс.

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По его словам, на конец января 2023 года в Таможенном управлении около 120 вакансий.

"Очень надеемся, что работа таможенников наконец будет оценена, и мы дождемся прибавки к зарплатам", — сказал Зукулс, добавив, что при приеме на работу зарплата нового сотрудника составляет 760-820 евро до уплаты налогов.

Также глава Таможенной службы подчеркнул, что в прошлом году таможня реализовала три задачи: не допускала на рынок фальшивые товары, боролась с контрабандой акцизными товарами и следила за товарами, на которые наложены санкции.

По данным Таможенного управления, в 2022 году в общей сложности было конфисковано 27 000 фальшивых товаров, 20 000 из которых — игрушки.

Кроме того, в прошлом году констатировано около 17 миллионов контрабандных сигарет.