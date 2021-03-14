ZVA: в Латвии не выявлено серьезных случаев побочных эффектов после вакцинации

К настоящему моменту в Латвии не выявлено серьезных случаев побочных эффектов после вакцинации против Covid-19, сообщили порталу Delfi в Государственном агентстве лекарств (ГАЛ, ZVA).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Каждый случай побочных эффектов после вакцинации тщательно изучается, а врачей призывают незамедлительно сообщать при первых подозрениях на побочные эффекты у пациентов. При необходимости Государственное агентство лекарств привлекает к расследованию Инспекцию здравоохранения и других специалистов, сообщает агентство.

Все полученные сообщения и информация непрерывно анализируются, чтобы защитить население и исключить любые риски. Также учитывается информация Европейского агентства лекарств, которое в настоящий момент считает, что польза от всех зарегистрированных в Европе вакцин по-прежнему превышает возможные риски.

Мониторинг вакцинации против Covid-19 в Европейском союзе ведется в усиленном режиме, чтобы обеспечить быстрое выявление, сбор и анализ новой информации о препаратах.