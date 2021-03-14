ZVA: в Латвии не выявлено серьезных случаев побочных эффектов после вакцинации
Foto: LETA

К настоящему моменту в Латвии не выявлено серьезных случаев побочных эффектов после вакцинации против Covid-19, сообщили порталу Delfi в Государственном агентстве лекарств (ГАЛ, ZVA).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Каждый случай побочных эффектов после вакцинации тщательно изучается, а врачей призывают незамедлительно сообщать при первых подозрениях на побочные эффекты у пациентов. При необходимости Государственное агентство лекарств привлекает к расследованию Инспекцию здравоохранения и других специалистов, сообщает агентство.

Все полученные сообщения и информация непрерывно анализируются, чтобы защитить население и исключить любые риски. Также учитывается информация Европейского агентства лекарств, которое в настоящий момент считает, что польза от всех зарегистрированных в Европе вакцин по-прежнему превышает возможные риски.

Мониторинг вакцинации против Covid-19 в Европейском союзе ведется в усиленном режиме, чтобы обеспечить быстрое выявление, сбор и анализ новой информации о препаратах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

60

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби

Новые проекты

Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 57 554€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€