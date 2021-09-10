Зверофермы могут исчезнуть из Латвии: в Сейм подан новый законопроект

В Сейм поданы поправки к Закону о защите животных, предусматривающие запрет на разведение пушных зверей в Латвии с целью получения меха. Предусмотрено, что запрет вступит в силу с 1 января 2026 года, пишет агентство LETA.

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Законопроект подготовлен депутатами из практически всех фракций Сейма, которые представляют и коалицию, и оппозицию. В их число вошли Криста Баумане (AP!), Линда Медне (НКП), Даце Рукшане-Шчипчинска (AP!), Атис Лейиньш (JV), Илмарс Дуритис (AP!), Регина Лочмеле ("Согласие"), Эдгарс Таварс (СЗК), Рамона Петравича ("Независимые"), Валерий Агешин ("Согласие"), Эвия Папуле (Republika) и Ингуна Рибена.

Лишь от Национального объединения законопроект не подписал ни один депутат. Это может быть связано с тем, что главой ответственного за разведение пушных зверей Минземледелия отвечает Каспарс Герхардс, отмечает LETA.

В аннотации к законопроекту говорится, что разведение и убийство животных ради меха — это неэтичный, жестокий и исчезающий вид бизнеса, который сегодня больше не оправдан. Он загрязняет окружающую среду и не способствует экономике.

Цель поправок — запретить разведение пушных зверей в Латвии за счет меха.

Поправки позволят предотвратить гибель и страдания пушных зверей, которые, по мнению авторов закона, большинство латвийского общества считает необоснованными.

Как указали авторы поправок, результаты социологических опросов показывают, что большинство населения не считает производство пушнины веским поводом для выращивания и умерщвления животных. Во многих странах законодатели уже приняли соответствующие решения в ответ на общественное мнение.

Согласно результатам проведенного в июне 2021 года опроса SKDS, 63% латвийцев не поддерживают разведение пушных зверей и их уничтожение ради меха. Кроме того, более 40 000 человек подписали петицию о запрете разведения пушных зверей на сайте www.kazoki.lv . Также за запрет данного вида бизнеса в Латвии выступают 50 негосударственных организаций.

При этом авторы законопроекта подчеркивают, что общественное мнение в Латвии отражает общую тенденцию в Европе. Различные запреты на звероводство приняты в большинстве европейских стран.

Предусмотрено, что предложенные поправки вступят в силу с 1 января 2026 года. Запрет не будет относиться к получению меха путем охоты и торговле мехом.