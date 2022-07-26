"Звездный рейтинг" школ вновь возглавила Рижская 1-я госгимназия

В составляемом Фондом Атиса Кронвалдса "Рейтинге звезд", где собраны сведения о результатах международных олимпиад по учебным предметам, первое место снова заняла Рижская государственная 1-я гимназия.

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Второе место заняла Школа инженерных наук Рижского технического университета (РТУ), третье - Рижская 2-я госгимназия.

Рижская 10-я средняя школа поднялась с шестой позиции в 2021 году на четвертое место в этом. На пятом месте новичок рейтинга - Валмиерская государственная гимназия.

В первую десятку вошли также Восточнолатвийская средняя школа технологий, Даугавпилсская государственная гимназия, Елгавская гимназия Спидолы, Резекненская 1-я госгимназия и Друвская средняя школа.

В рейтинге учтены достижения школьников на олимпиадах в 2021/2022 учебном году. В нем приняли участие учащиеся из 20 латвийских школ.