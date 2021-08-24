"Звездный рейтинг" школ: впервые за 30 лет сменился лидер среди гимназий

В составляемом Фондом Атиса Кронвалдса "Рейтинге звезд", где собраны сведения о результатах международных олимпиад по учебным предметам, впервые за 30 лет сменился лидер в категории государственных гимназий. И все же общий рейтинг школ по-прежнему возглавляет Рижская государственная 1-я гимназия.

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На втором месте общего рейтинга в прошедшем учебном году находится Школа инженерных наук Рижского технического университета (РТУ), на третьем — Валмиерская Паргауйская государственная гимназия, на четвертом — Агенскалнская государственная гимназия, на пятом — Огрская государственная гимназия, на шестом — Рижская 10-й средняя школа, на седьмом — Саласпилсская 1-я средняя школа.

В группе больших школ в первую пятерку вошли:

Рижская 10-я средняя школа; Рижская 40-я средняя школа; Рижский французский лицей; Даугавпилсский технологическая средняя школа-лицей; Рижская Пурвциемская средняя школа.

Причем, 10-я школа еще в 2018 году занимала 21-е место в рейтинге, в 2019 — пятое, в 2020 году — второе.

В группе малых школ в первую пятерку вошли:

Школа инженерных наук Рижского технического университета (РТУ); Рудзатская средняя школа; Даугавпилсская основная школа Saskaņas; Ауцесская средняя школа; Резекненская 5-я средняя школа.

В группе государственных гимназий в первую пятерку вошли: