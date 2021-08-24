"Звездный рейтинг" школ: впервые за 30 лет сменился лидер среди гимназий

В составляемом Фондом Атиса Кронвалдса "Рейтинге звезд", где собраны сведения о результатах международных олимпиад по учебным предметам, впервые за 30 лет сменился лидер в категории государственных гимназий. И все же общий рейтинг школ по-прежнему возглавляет Рижская государственная 1-я гимназия.
На втором месте общего рейтинга в прошедшем учебном году находится Школа инженерных наук Рижского технического университета (РТУ), на третьем — Валмиерская Паргауйская государственная гимназия, на четвертом — Агенскалнская государственная гимназия, на пятом — Огрская государственная гимназия, на шестом — Рижская 10-й средняя школа, на седьмом — Саласпилсская 1-я средняя школа.
В группе больших школ в первую пятерку вошли:
- Рижская 10-я средняя школа;
- Рижская 40-я средняя школа;
- Рижский французский лицей;
- Даугавпилсский технологическая средняя школа-лицей;
- Рижская Пурвциемская средняя школа.
Причем, 10-я школа еще в 2018 году занимала 21-е место в рейтинге, в 2019 — пятое, в 2020 году — второе.
В группе малых школ в первую пятерку вошли:
- Школа инженерных наук Рижского технического университета (РТУ);
- Рудзатская средняя школа;
- Даугавпилсская основная школа Saskaņas;
- Ауцесская средняя школа;
- Резекненская 5-я средняя школа.
В группе государственных гимназий в первую пятерку вошли:
- Рижская 2-я государственная гимназия;
- Рижская 1-я государственная гимназия;
- Рижская немецкая государственная гимназия;
- Агенскалнская государственная гимназия;
- Валмиерская государственная гимназия.