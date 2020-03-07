Следующий американский марсоход будет называться "Персевирэнс

Американское аэрокосмическое агентство НАСА выбрало название для нового марсохода, который будет запущен летом этого года. Имя было определено в результате конкурса среди американских школьников, в котором участвовало 28 тыс. человек.

Название "Персевирэнс" ("Настойчивость") было предложено 13-летним школьником Александром Мазером из штата Вирджиния и признано победившим. До этого у проекта было только кодовое название "Марс 2020".

По условиям конкурса НАСА, его участники должны были сопроводить свои предложения небольшим сочинением в объеме 150 слов, в котором они обосновывали свой выбор.

Целая армия добровольцев - преподаватели, астронавты, инженеры и журналисты, пишущие на космические темы, отобрали из тысяч предложений девять, которые затем были вынесены на всеобщее голосование.

Имя победителя объявил руководитель научных программ НАСА Томас Зурбахен.

Марсоход "Персевирэнс" должен будет совершить посадку в экваториальном районе Марса близ одного из кратеров. Его основной задачей станет поиск места, с которого в дальнейшем будут собираться образцы горных и поверхностных пород для доставки на Землю.

Ученые считают, что исследование таких образцов поможет дать ответ на вопрос о том, существовала ли когда-либо на Марсе жизнь.

Традиция выбора школьниками названия космических аппаратов уже давно существует в НАСА.

Первый американский передвижной аппарат, высаженный на поверхность Марса в 1997 году, получил название "Соджорнер" в честь аболиционистки и активистки движения за права женщин Соджорнер Трут. Это была идея 12-летнего школьника из Коннектикута, основанная на игре слов. Слово sojourn также означает временное пребывание в каком-либо месте.

Марсоходы "Спирит" и "Оппортьюнити", начавшие свою работу в 2004 году, были названы так по предложению школьника из Аризоны, а знаменитый аппарат "Кьюриосити", до сих пор действующий на поверхности Марса, был назван так по предложению 11-летнего школьника из Канзаса.

"Важнейшее качество"

Александр Мазер, который хочет стать инженером НАСА, сослался на некоторые из этих аппаратов в своем сочинении.

"Любопытство, дух, проницательность, возможность - все эти названия марсианских аппаратов, если задуматься, отражают свойства характера человека, - написал он. - Нам присущи любопытство и стремление к открытию новых возможностей.

"Мы обладаем характером и проницательностью для исследования Луны, Марса и других планет. Но если эти аппараты отражают свойства человека, то мы упустили самое важное из них - настойчивость", - написал школьник.

"Человек возник и развивался как существо, способное приспосабливаться к любой, самой сложной ситуации. Мы по природе своей являемся первооткрывателями, а им присуща настойчивость. Человек никогда не отступит перед неудачами. Человечество всегда будет настойчиво продвигаться в будущее".

Аппарат "Персевирэнс" недавно был доставлен в космический центр Кеннеди в штате Флорида. Старт назначен на период с 17 июля по 5 августа. Путь к Марсу займет семь месяцев. Посадка должна произойти 18 февраля 2021 года.

Лори Глейз, директор планетарных исследований НАСА, заявил: "Персевирэнс" будет собирать образцы пород. Это первый этап в программе доставки образцов с Марса на Землю, которая будет осуществляться в 2030-е годы".

В этом году на Марс должны отправиться еще три аппарата, включая марсоход из Китая и орбитальную станцию из Объединенных Арабских Эмиратов.

Европейское космическое агентство также планирует доставить на Марс свой марсоход под названием "Розалинд Франклин" (он назван в честь британского биохимика, занимавшейся изучением струактуры ДНК), однако остаются серьезные сомнения, успеет ли агентство уложиться в запланированные сроки.