24-летней Валерии Самсоновой нужна помощь на оплату операции, чтобы встать на ноги без боли

Врачи затянули с диагнозом Валерии Самсоновой — доброкачественная опухоль разрослась и сдавила спинной мозг. Первая операция привела к осложнению — девушка почти не ходит из-за боли. Повторную манипуляцию готов провести опытный хирург-невролог в Барселоне — он высоко оценивает шансы на полное исцеление. На операцию необходимо 23 740 евро. Помочь Лере — в наших силах. Рассказываем как это сделать.
Дверь в маленькую квартирку Леры на первом этаже деревянного домика друзья часто открыта: когда боли обостряются, девушка самостоятельно не может добраться до входа, чтобы впустить гостей. Лера похожа на испуганного раненого воробышка: из 24 лет своей жизни три она провела в бесконечном медицинском марафоне — в борьбе с болью и поисках ее причин.
Началось все с того, что без видимой причины начала болеть правая нога. Стала искать причину: неврологи, травматологи, физиотерапевты, хирурги, нейрохирурги… Cколько кабинетов она обошла, трудно вспомнить. Врачи ничего не находили, а боли усиливались.
Очередной доктор-невролог отнесся к девочке внимательно — направил Леру на компьютерную томографию всех отделов позвоночника. Исследование показало, что вдоль позвоночника образовались две опухоли. К счастью, доброкачественные, но сильно сдавливают спинной мозг. Новообразования увеличиваются очень медленно, но пока тянули с постановкой диагноза — разрослись и стали угнетать окружающие нервы, органы и сосуды. Отсюда и боль.
Чтобы держаться на ногах, Лера тогда впервые купила специальную опорную трость, без которой теперь не передвигается. Скоро придется перебраться на костыли.
Несмотря на внешнюю хрупкость, Лера человек очень самостоятельный, ответственный и сильный. Она — старший ребенок в семье: у нее есть 13-летняя сестра и 11-летний брат. В самостоятельное плаванье она пустилась после 9-го класса — поступила в Рижский строительный колледж на архитектурную программу, но доучиться не удалось — уехала подработать в Испанию, а потом случилась беда со здоровьем.
Для души Лера рисует картины, а для заработка научилась делать татуировки. Вместе с друзьями-художниками арендует студию, куда ее привозят на машине — общественным транспортом она уже несколько месяцев пользоваться не в состоянии, стало трудно сидеть…
Поскольку в Латвии возможности исчерпаны, Лера стала изучать информацию по своему диагнозу — нашла в Барселоне доктора медицинских наук, врача-нейрохирурга с 40-летним опытом Бартоломе Оливера. В клинике Centro Medico Teknon он использует новейшее оборудование — роботизированную консоль, аппарат Novalis, кибернож и другие системы. Одна из основных областей его специализации — неврологические патологии позвоночного столба.
Бартоломе Оливера — президент Нейрохирургического Сообщества Каталонии, автор более ста научных публикаций и более чем 300 докладов на медицинских конгрессах. Он вернул к активной жизни сотни пациентов из разных стран. Во время консультации доктор подарил Лере надежду — необходима повторная операция, ухудшений быть не должно, а улучшения возможны. Ее липома и киста давят на нервы, cигналы от мозга не доходят до ног — нога немеет. Если провести грамотное хирургическое вмешательство, боли должны постепенно сойти на нет.
Клиника готова принять Леру — в плане операции и реабилитации все четко расписано, сроки рассчитаны по дням. Общая стоимость — 23 470 евро. Для Леры она нереальна. Понадобился месяц, чтобы друзья и родители друзей уговорили ее обратиться за помощью в благотворительный фонд. Это единственный шанс спасти Леру, чтобы она сохранила возможность полноценно двигаться.
Помочь девочке встать на ноги — в наших силах.
Как помочь:
- Сделать звонок на благотворительный телефон 9 000 63 84. Стоимость звонка — 1,42 евро.
- Перечислить пожертвование на оплату лечения в благотворительном фонде BeOpen:
Labdarības fonds BeOpen
Reģ.Nr. 50008218201
Konta Nr. LV83 CBBR 1123 2155 00160
Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)
Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Valerijai Samsonovai
Никакие проценты из пожертвованных денег не удерживаются. Все средства, поступившие на счет, пойдут напрямую на оплату счета от клиники Centro Medico Teknon.