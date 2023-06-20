24-летней Валерии Самсоновой нужна помощь на оплату операции, чтобы встать на ноги без боли

Врачи затянули с диагнозом Валерии Самсоновой — доброкачественная опухоль разрослась и сдавила спинной мозг. Первая операция привела к осложнению — девушка почти не ходит из-за боли. Повторную манипуляцию готов провести опытный хирург-невролог в Барселоне — он высоко оценивает шансы на полное исцеление. На операцию необходимо 23 740 евро. Помочь Лере — в наших силах. Рассказываем как это сделать.

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Дверь в маленькую квартирку Леры на первом этаже деревянного домика друзья часто открыта: когда боли обостряются, девушка самостоятельно не может добраться до входа, чтобы впустить гостей. Лера похожа на испуганного раненого воробышка: из 24 лет своей жизни три она провела в бесконечном медицинском марафоне — в борьбе с болью и поисках ее причин.

Началось все с того, что без видимой причины начала болеть правая нога. Стала искать причину: неврологи, травматологи, физиотерапевты, хирурги, нейрохирурги… Cколько кабинетов она обошла, трудно вспомнить. Врачи ничего не находили, а боли усиливались.

Очередной доктор-невролог отнесся к девочке внимательно — направил Леру на компьютерную томографию всех отделов позвоночника. Исследование показало, что вдоль позвоночника образовались две опухоли. К счастью, доброкачественные, но сильно сдавливают спинной мозг. Новообразования увеличиваются очень медленно, но пока тянули с постановкой диагноза — разрослись и стали угнетать окружающие нервы, органы и сосуды. Отсюда и боль.

Прооперировали Леру в больнице Страдыня, но уже через две недели боли снова усилились, а нога стала отниматься. По словам девушки, хирург толком ничего не объяснил.

Чтобы держаться на ногах, Лера тогда впервые купила специальную опорную трость, без которой теперь не передвигается. Скоро придется перебраться на костыли.

Foto: Publicitātes attēls

Несмотря на внешнюю хрупкость, Лера человек очень самостоятельный, ответственный и сильный. Она — старший ребенок в семье: у нее есть 13-летняя сестра и 11-летний брат. В самостоятельное плаванье она пустилась после 9-го класса — поступила в Рижский строительный колледж на архитектурную программу, но доучиться не удалось — уехала подработать в Испанию, а потом случилась беда со здоровьем.

Для души Лера рисует картины, а для заработка научилась делать татуировки. Вместе с друзьями-художниками арендует студию, куда ее привозят на машине — общественным транспортом она уже несколько месяцев пользоваться не в состоянии, стало трудно сидеть…

Поскольку в Латвии возможности исчерпаны, Лера стала изучать информацию по своему диагнозу — нашла в Барселоне доктора медицинских наук, врача-нейрохирурга с 40-летним опытом Бартоломе Оливера. В клинике Centro Medico Teknon он использует новейшее оборудование — роботизированную консоль, аппарат Novalis, кибернож и другие системы. Одна из основных областей его специализации — неврологические патологии позвоночного столба.

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Бартоломе Оливера — президент Нейрохирургического Сообщества Каталонии, автор более ста научных публикаций и более чем 300 докладов на медицинских конгрессах. Он вернул к активной жизни сотни пациентов из разных стран. Во время консультации доктор подарил Лере надежду — необходима повторная операция, ухудшений быть не должно, а улучшения возможны. Ее липома и киста давят на нервы, cигналы от мозга не доходят до ног — нога немеет. Если провести грамотное хирургическое вмешательство, боли должны постепенно сойти на нет.

Клиника готова принять Леру — в плане операции и реабилитации все четко расписано, сроки рассчитаны по дням. Общая стоимость — 23 470 евро. Для Леры она нереальна. Понадобился месяц, чтобы друзья и родители друзей уговорили ее обратиться за помощью в благотворительный фонд. Это единственный шанс спасти Леру, чтобы она сохранила возможность полноценно двигаться.

Помочь девочке встать на ноги — в наших силах.

Как помочь:

Сделать звонок на благотворительный телефон 9 000 63 84. Стоимость звонка — 1,42 евро.

на благотворительный телефон 9 000 63 84. Стоимость звонка — 1,42 евро. Перечислить пожертвование на оплату лечения в благотворительном фонде BeOpen:

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta Nr. LV83 CBBR 1123 2155 00160

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Valerijai Samsonovai

Никакие проценты из пожертвованных денег не удерживаются. Все средства, поступившие на счет, пойдут напрямую на оплату счета от клиники Centro Medico Teknon.