24-летнему автомеханику Константину Прутику требуется спасительное лекарство

В 24 года Костя Прутик работал автомехаником и готовился поступить на юридический. Планы на паузу поставил неожиданный страшный диагноз — гистиоцитарная саркома, четвертая стадия. Онкология связана с мутацией определенного гена — в этом случае очень действенны мощные лекарства нового поколения Zelboraf и Cotellic, но для годового курса требуется более 6000 евро каждый месяц.

У Кости большая и дружная семья: любящие родители, старший брат, 12-летняя сестричка и 5-летний братик. Осенью прошлого года у Кости без видимых на то причин начала подниматься температура — ничем не сбивалась. Обследование в больнице им. Страдиня ничего не выявило. Лишь когда под мышкой появилась ощутимая опухоль, поставили диагноз — гистиоцитарная саркома, четвертая стадия.

"Назначенное лечение не помогало, — рассказала мама Юля. — Зимой Костя проходил химиотерапию. Ему было очень плохо, практически все время лежал. По предложению нашего доктора мы отправили пробы на генетический анализ в американскую клинику. Исследования показали, что произошла мутация гена, и в нашем случае могут помочь два препарата нового поколения — Zelboraf и Cotellic, которые вместе стоят более 12 тысяч евро в месяц. Первый используется при лечении меланомы и частично компенсируется государством. Но при диагнозе Кости за него надо платить полную цену. Это нелогично и несправедливо".

Родители Кости обратились к фирме-производителю — там сделали скидку. Теперь на оплату лекарств каждый месяц необходимо 6793,98 евро, а на год — 81 527,76 евро. Такая цена жизни.

На первые два курса средства удалось собрать. В конце февраля Костя начал принимать препараты — улучшение началось уже через две недели. На втором курсе опухоль совсем пропала. Следующую дозу надо принимать в конце апреля. Все зависит от того, сможет ли семья оплатить препарат. "Вся семья сейчас занята поиском, — рассказывает мама. — Даже бабушка с маленькой пенсии старается откладывать. А 12-летняя дочка выручила 30 евро за поделки и принесла их мне, в общую копилку".

Семье нужна помощь!

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom – 90006384 всю неделю работает в помощь 24-летнему Константину Прутику. Стоимость звонка – 1,42 евро

Чтобы собрать средства на лечение, в благотворительном фонде Ziedot.lv открыт специальный счет помощи.

Перечислить любую сумму по карте можно на сайте ziedot.lv — ЗДЕСЬ, просто нажав в левом верхнем углу кнопку "Пожертвовать":

Можно сделать перечисление на счет помощи:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный Nr: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счета LV95HABA0551006150241

Цель Помощь Константину Прутику.