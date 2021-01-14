Маме "латвийских пиратов" Эльвире Эрлецке очень нужна еще помощь в борьбе с болезнью

Рижанка Эльвира Эрлецка — продюсер ярких творческих проектов в шоу-бизнесе, в том числе Pirates of the Sea, который дважды участвовал в Евровидении от Латвии. Полтора года назад ей поставили диагноз "канцеросаркома". В Латвии лечение невозможно. Благодаря помощи добрых людей, в том числе и читателей Delfi, Эльвира проходит обследование для экспериментального лечения в клинике Тель-Авива. Денег пока не хватает, но Эльвира не теряет надежды на то, что все будет хорошо.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Все случилось неожиданно. Полтора года назад у рижанки Эльвиры Эрлецкой обнаружили онкологическое заболевание, которое стремительно развивалась. Эльвире сделали операцию в центре Гайльэзерс, а потом началось хождение по мукам: бесконечные химиотерапии и сеансы облучения отбирали силы. В декабре 2019 года она перенесла 17 сеансов облучения. В июне — еще. Дальше продолжать "химию" и облучение было неэффективно и опасно. В ноябре прошлого года Эльвира вышла из Онкологического отделения с заключением консилиума, смысл которого звучал так: испробовано все, больше ничем помочь не можем.

"Меня направили на паллиативное лечение. Сказали: живите, пока живется, ваша болезнь неизлечима", — грустно рассказывает Эльвира, оставшаяся со своей бедой один на один. Из близких у Эльвиры в Латвии есть мама, которой весной будет 80 лет, любимая дочка и двое внуков. Внучке Анне-Марии в апреле будет 4, а младшему Богдану нет и года. Она им очень нужна. Поэтому сдаваться Эльвира просто не имеет права.

С помощью друзей Эльвира стала искать возможности лечения в других странах. Израильский медицинский центр "Sheba" согласился взять ее в исследовательскую программу по лечению онкологических болезней. Стоимость полного обследования для участия в программе — 18400 евро (21620 долларов). Таких денег у Эльвиры нет. Но это шанс, который может спасти жизнь. Эльвира обратилась за помощью к людям.

Первый призыв о помощи в латвийских СМИ позволил собрать за неделю больше половины нужной суммы (необходимой для обследования, чтобы попасть в специальную программу лечения онкобольных) — 10825 евро. Не хватает еще 7575 евро. Но уже первая часть суммы дала возможность Эльвире начать обследование — 28 декабря она срочно вылетела в Тель-Авив. Сообщаем подробности.

Все началось с 10-дневной изоляции, для чего Эльвиру и других прилетевших отвезли в гостиницу, где она прожила до 7 января. Этот трансфер, проживание и 3-разовое питание (его приносили и ставили под дверь) оплачивало государство Израиль. В том отеле Эльвира встретила Новый год — в полном одиночестве. После изоляции она переехала на съемную квартиру и начала посещения медицинского центра. Эльвира рассказала, что центр "Sheba" — огромный, почти как город. За ней закреплен специальный куратор, который помогает сориентироваться в ситуации и переводит всю необходимую информацию на русский язык.

В данный момент Эльвире делают полное обследование. Дальнейший план лечения будет зависеть от его результатов. Эльвира надеется на лучшее. Свой шанс на борьбу с тяжелой болезнью она должна использовать. А мы можем ей помочь.

Благотворительная передача "Зеленая лампа" продолжает акцию помощи Эльвире Эрлецкой.

Благотворительный телефон 90006384 будет работать для нее до 19 января. Стоимость звонка — 1,42 евро.

Счет помощи открыт в благотворительном фонде BeOpen:

Labdarības fonds BeOpen

Reģistrācijas nr. 50008218201

Konta nr. LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22