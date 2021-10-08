Помогите влюбленным выйти из дома! Елена и Евгений — роман в колясках

Елена и Евгений после тяжелых аварий оказались в инвалидных колясках. Три года назад они познакомились, а весной — поженились. Друг без друга не могут прожить и дня. Чтобы самостоятельно выходить из квартиры на улицу, паре необходим робот-подъемник, также требуются деньги на операции, чтобы избавиться от сильных болей и начать хоть недолго передвигаться самостоятельно. Всего — 8095 евро.

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Лена и Женя встретились в социальном пансионате "Гайльэзерс". 8 лет назад Елена попала в тяжелую аварию. Ее сбила машина, когда она переходила дорогу. Очнулась уже в больнице. С тех пор ей сделали шесть операций. Фактически ноги собирали заново, но срастается все плохо. До сих пор Лена не может передвигаться самостоятельно и мучается от болей. До аварии она жила с дочкой Вероникой в 13-метровой комнате. Всю жизнь работала парикмахером. Когда случилось несчастье, стало совсем тяжело — Елена переехала в пансионат.

Евгений был руководителем строительных работ, много работал за границей. И тоже попал в аварию. Он пробыл в коме почти год. "Когда очнулся и понял, что пошевелиться не могу, мне жить не хотелось", — вспоминает Евгений. Но он взял себя в руки и понемногу начал восстанавливаться. Сейчас он живет с постоянными сильными болями в ногах — мучается до слез. Врачи рекомендуют ему две операции по замене тазобедренных суставов, но операция платная, а ждать очереди ему, минимум, два года. Пока Евгений живет на сильных обезболивающих, которые уже практически не помогают. Кроме того, у него удалены щитовидка и поджелудочная железа — на фоне этого развился диабет. Недавно во время приступа ему стало плохо — он упал прямо на лестнице…Несмотря ни на что, он улыбается и шутит. И не сводит глаз со своей Лены.

Еще до аварии он развелся с женой и оставил квартиру ей и несовершеннолетнему сыну… Cам хорошо зарабатывал и снимал квартиру. После аварии и больницы ему пришлось перебраться в пансионат.

Foto: Press-foto

Жили Лена и Женя на разных этажах, а встретились на общем мероприятии. "Меня попросили прийти в библиотеку на встречу с поступившими новичками — побеседовать, рассказать о пансионате. Я очень не хотела туда идти, — рассказывает Елена. — Но социальный работник настаивала, и я пришла. Там и увидела Женю. Он выиграл в каком-то конкурсе конфеты и отдал их мне. Мы попили чай, пообщались. А потом он стал звать меня на прогулки".

"Если честно, я Лену еще раньше на улице приметил, когда ее санитарка вывозила гулять, — добавляет Женя. — И она мне понравилась. Когда мы стали встречаться, я понял, что мне хорошо с Леной, тепло, уютно. У нас сразу нашлись общие темы. Я даже сам не ожидал, что такое возможно в моем состоянии".

Вести унылый образ жизни в четырех стенах изолированно от жизни им не хотелось. Они стали часто выезжать вместе на природу. Утром встречались, делали бутерброды и отправлялись на озеро смотреть лебедей. Или на автобусе ехали погулять на море. Жизнь заиграла другими красками.

Но с началом пандемии все это стало невозможно. "На улицу можно было попасть по часам и только с санитаркой, в магазин нельзя даже в маске. Кроме того, в пансионат стали привозить неблагополучных людей с серьезными отклонениями, которым негде было жить, и атмосфера ухудшилась. Мы стали подумывать о том, чтобы вместе снять квартиру", — вспоминает Елена.

Других вариантов не было. На очередь для получения социального жилья ее не ставили, потому что свою крошечную квартирку она подарила дочке на свадьбу — это считается как продажа. В жилищном Департаменте ей сказали, что рассмотреть вопрос об очереди смогут только года через три. Евгению предлагали социальную квартиру, но только на одного — двум колясочникам там никак не поместиться. И ему тоже посоветовали думать о съемной.

Такую квартиру они нашли — маленькую однокомнатную в Кенгарагсе на первом этаже. Но из-за 8 ступенек в подъезде, ведущих к квартире, непреодолимых для тяжелых инвалидных колясок, выход на улицу для них невозможен. Так и сидели они первое время на балкончике, с тоской глядя на гуляющих людей. Евгений даже придумал сделать специальный съезд из досок, но это проблему не решило — после нескольких падений с коляски от этого приспособления пришлось отказаться.

"Потом мне посоветовали обратиться в фирму Elevet, которая занимается оборудованием для инвалидов. С помощью благотворительного фонда BeOpen мы взяли напрокат специальный робот-подъемник. Убедились, что он очень удобный в использовании. Теперь наш социальный работник Жанна, которая приходит к нам помогать ежедневно, без посторонней помощи может вывозить наши коляски на улицу. И мы можем сами съездить в магазин, к врачу или просто погулять. Но очень нужен нам такой робот — свой", — рассказывает Елена.

"Два года назад мы были на свадьбе моей дочки. Насмотрелись там на торжество и самим захотелось. Вот и поженились, — поделилась Елена. — Помню, после последней операции в апреле я приехала к своему хирургу Виталию Пастарсу. Он лично сделал мне перевязку. "Все, — говорит, — до свадьбы заживет". А я смеюсь: "Да у меня свадьба 24 апреля". Он хмыкнул и говорит: "Тогда я вам эту вашу ногу дарю на свадьбу". Такой свадебный подарок. Мы очень смеялись".

Они трогательно заботятся друг о друге. У Жени любимое блюдо — блины, и Лена жарит ему их каждый день, хоть ей это дается непросто. "Недавно я неловко повернулась и упала с дивана,- вспоминает она. — Женя меня сам поднимал. И все получилось".

Пусть у них получится и все остальное. Сейчас в первую очередь им нужен собственный робот-подъемник. Стоимость его — 2895 евро. Это цена свободы и возможности выходить из квартиры на улицу. Крошечные пенсии Елены и Евгения почти полностью уходят на оплату дорогих лекарств. А впереди еще операции, которые нужно будет оплачивать самим. Помощи им ждать неоткуда. Но очень хочется освободиться от постоянных болей и хотя бы частично — от инвалидных кресел. Необходимый минимум для операции — 5200 евро.

Благотворительный телефон 90006384 работает для Елены и Евгения Селадиных до следующего вторника. Стоимость звонка — 1,42 евро

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет для Елены и Евгения, чтобы оплатить подъемник и операции.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. Nr. 50008218201

Konta nr. LV59CBBR1123215500010

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22

Ziedojuma mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Jeļenai un Jevgeņijam Seladjiniem

Проценты и комиссионные с поступивших на счет денег не берутся.