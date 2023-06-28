Поможем! Кате Лебедевой из Огре нужен подъемник — передвигаться по квартире и на улицу

Спинально-мышечная атрофия уже много лет держит Катю Лебедеву прикованной к инвалидной коляске. Без специального подвесного подъемника для квартиры она не может пересаживаться из коляски на кровать и передвигаться по своей квартире в Огре. Устройство с установкой дополнительным выходом из квартиры стоит 8200 евро. Катя сама себя содержит, но с такой суммой ей не справиться.

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История Кати — пример стойкости. Ей — 31 год. В 16 лет у нее не стало мамы — девушка осталась вдвоем с младшей сестрой. Есть еще старенький дедушка, но сейчас ему самому периодически нужна помощь. К тому времени врачи поставили девушке тяжелый диагноз: спинальная амиотрофия Кугельберга — Веландер (SMA). В результате этого заболевания перестают функционировать мышцы, деформируется позвоночник, сдавливает внутренние органы. Это больно.

В 2015 году Катя впервые решилась рассказать о себе и попросить помощи для оплаты операции на позвоночнике. Откликнулись сотни людей — большая сумма на операцию была собрана очень быстро. Всего Катя перенесла три сложнейших операции в финской клинике ORTON. Сейчас она может сидеть и самостоятельно выезжать на прогулки, нажимая пальчиками на пульт.

Тело Кати парализовано — шевелятся только пальчики. Этими пальчиками она не может самостоятельно взять ложку или стакан воды, но набирает тексты на компьютере и телефоне, чтобы зарабатывать себе на жизнь, так как пособия по инвалидности не хватает на оплату врачей и квартиры, лекарств и сиделки, которая ей нужна постоянно.

Трудно представить, как живется девушке, которая не может встать на ноги, самостоятельно одеться и поесть, поднести к уху телефон… В жизни Катюше досталось столько боли, что трудно даже описать. При этом она невероятный оптимист, интеллектуал, философ. Старается при любой возможности выезжать на своей коляске в театры и на концерты, и мало кто умеет так ценить каждую мелочь, как она.

Новая квартира - новая жизнь

Квартира, в которой Катя последние годы жила вместе с младшей сестрой, ее мужем и ребенком, осталась им в наследство от мамы. С сестрой у них очень теплые отношения. Ника всегда помогала Кате и ухаживала за ней. Сейчас у нее малыш и своя семья, времени и сил стало намного меньше. Год назад сестры решили разменять квартиру и разъехаться, чтобы не мешать друг другу.

"Это наше общее решение. Так нам обеим будет комфортнее, и наши хорошие отношения сохранятся, — уверенно говорит Катя. — У меня сейчас есть чудесная помощница, которая приходит в нужное время и делает все, что необходимо. Мы с ней договорились, что будем вместе много лет. Я точно знаю, что она занимается мною не ради денег, так как делает намного больше, чем предполагают ее рабочие обязанности".

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Год сестры занимались поиском, продажей и покупкой квартир. Все получилось. На вырученную половину денег Кате удалось купить 1-комнатную квартирку на 1-м этаже (что для нее важно!) в хрущевке в Огре. Рядом живет ее старенький дедушка, которому уже за 80 и периодически нужна помощь. Здесь у Кати друзья, врачи и привычные места для прогулок на коляске. Кроме того, ей довольно просто добираться до Риги — опять же к врачам или друзьям, маршрут освоен.

Мечта - помыться в душе

В квартире, чтобы туда переехать, нужен ремонт. Очень важно установить специальный подъемник, с помощью которого Катя может пересаживаться из коляски в кровать и обратно. Подъемник будет перемещать Катю из комнаты в ванную, двигаясь по рельсам, закрепленным на потолке. Старый подъемник, установленный в предыдущей квартире, не подходит по размерам к новому жилью. Нужен другой, изготовленный по индивидуальным меркам.

"Наконец сбудется моя мечта — я много лет хотела, чтобы у меня была возможность мыться в настоящем душе. Но а старой квартире это было невозможно — коляска не проходила в ванную, да и места там совсем мало. А здесь, когда установим подъемник, я наконец, смогу испытать простую человеческую радость — нормально помыться. До этого все мои водные процедуры были вокруг тазика с водой и клеенки", — говорит Катя.

К сожалению, по госпрограмме такие подъемники не оплачиваются из-за нестандартных размеров. Так же, как не оплачивается и Катина нестандартная коляска — из обычной она просто выскальзывает, так как ноги у нее очень худенькие.

Делать отделочные работы (стены, потолок) в новой квартире нельзя до установки на потолке креплений. Из-за этой задержки Катя не может переехать и вынуждена платить неустойку — 58 евро в день, начиная с 17 мая, когда она должна была по договору с новыми жильцами освободить помещение. Это для нее большие денежные потери.

Время очень дорого. Сейчас Кате нужна помощь на оплату подъемника, без которого она абсолютно не может обходиться. Стоимость комнатного подъемника с установкой и гарантией — 4700 евро. Делают его за границей.

Дверь и дорожка, чтобы выйти из дома

Вторая проблема новой Катиной квартиры — ступеньки в подъезде у входа и отсутствие пандуса. Не сразу выяснилось, что, несмотря на первый этаж, Катя на коляске не сможет попадать на улицу самостоятельно. И эту проблему нужно как-то решать.

Ставить пандус запретило Стройуправление, так как перед входом в подъезд есть важный люк, который нельзя перекрывать. После долгих обсуждений решено было ставить второй подъемник, вертикального спуска, из кухни на улицу. Для этого придется полностью менять кухонное окно и делать из него дверь на улицу. А под окном обустроить фундамент и дорожку из брусчатки — для коляски. Катя сможет спускаться на этом подъемнике, никого не беспокоя. Сделать проект Кате помогла архитектор Ингрида Приеде, она же быстро согласовала все со Строительным управлением.

После долгих переписок и переговоров с Огрской думой было наконец получено разрешение и согласие Думы оплатить стоимость этого второго подъемника. Перед приобретением квартиры Катя заранее уточняла о возможном финансировании и получила ответ, что все будет сделано, все возможно.

Катя не будет заперта в четырех стенах, что для нее исключительно важно. Каждый выход на улицу не просто приносит ей огромную радость. Ей постоянно нужно ездить к врачам и на физиотерапию, без которой самочувствие может резко ухудшаться. Не говоря уже о том, что это простая необходимость — сходить в магазин и в аптеку, помочь дедушке.

Но Дума оплатит только сам подъемник и его установку, а часть затрат — замену окна на дверь, устройство территории под окном и дорожки для выезда коляски нужно оплачивать самой Кате. На это понадобится еще примерно 3500 евро. Такие расходы ей не по силам.

Как помочь?

Стоимость комнатного подъемника с установкой и гарантией — 4700 евро.

Стоимость установки двери из кухни на улицу и устройство дорожки под окном, чтобы можно было установить вертикальный подъемник и выезжать на коляске — 3500 евро.

Общая сумма, которая необходима Кате, чтобы как можно скорее переехать в новое жилье — 8200 евро. И все это нужно срочно.

Телефон помощи — 90006384 работает для Екатерины Лебедевой до 11 июня.

Благотворительный фонд BeOpen открыл для Кати специальный счет помощи:

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta Nr. LV07 CBBR 1123 2155 00170

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Jekaterinai Lebedevai

Никакие проценты из пожертвованных денег не удерживаются.