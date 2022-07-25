Рижанин предлагает психологическую помощь для беженцев и волонтеров

Рижский писатель Денис Черевичник организовал бесплатную онлайн-помощь дефицитных в Латвии специалистов по посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР) для людей, активно или пассивно пострадавших от боевых действий в Украине. Нуждающиеся в таком виде помощи могут бесплатно пройти тест на соответствие этому виду расстройства и пройти терапию по снятию острых состояний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Корни Дениса прочно связаны с Украиной: часть семьи из Харькова, часть — из Херсона. В начале войны он вывозил друзей из Чернигова ("еще уговаривать пришлось — они были уверены, что все на пару дней"), потом по "сарафанному радио" его контакты распространились среди волонтеров — к нему стали обращаться совершенно незнакомые люди: "Звонила девочка из Майями, с просьбой спасти папу из-под Киева. Тетя из Германии не могла найти племянника в Харькове… Договаривался с цепочками волонтеров, но кто-то пропадал или кидал. Потом выяснялось, что у кого-то из эвакуируемых бабушка не хочет ехать или заболела любимая собака — все откладывается… И в таком ритме я живу уже несколько месяцев".

О том, что такое ПТСР Денис Черевичник знает не понаслышке. С начала 90-х до ранних 2000-х он жил в Праге и вел бизнес между Чехией и Латвией. В то время в Прагу шли потоки беженцев югославских войн, там же лечили раненых в чеченской войне. Денису тогда довелось немало общаться с пережившими боевые действия военными и гражданскими — их психологическое состояние было критическим.

"Мне сразу было ясно, в какие психологические проблемы для людей выльется война в Украине, — рассказывает Денис. — Рано или поздно адреналин заканчивается и примерно у трети активных и пассивных участников боевых действий начинаются психические расстройства: панические атаки, разные страхи, светобоязнь… Так оно и случилось. Уже в марте в группах для беженцев и волонтеров появились жалобы на разные расстройства. Сильно выгорают волонтеры, через которых проходят потоки беженцев. И это понятно: через час разговора с семьей из Мариуполя неподготовленный человек выгорает. Я как раз общался с волонтерами Young Folks, которые дежурят на автовокзале".

Денис взялся за проблему системно — стал искать специалистов по ПТСР. Обзвонил знакомых психотерапевтов и психиатров, кризисные центры. Выяснил, что везде очереди на консультации. А конкретно по специальности психотравма в Латвии специалистов не найти. Тем более таких, которые работают на украинском или русском языках и были бы схожи по менталитету. Тогда Денис стал искать врачей за пределами Латвии, но в профессиональных сообществах не афилированных с Россией и Беларусью.

Волонтеры помогли найти несколько профессиональных клинических психологов-женщин, которые с 2014 года работали в центре реабилитации ветеранов АТО и членов их семей. Многие из них оказались в роли беженцев: одну Денис нашел в Израиле, другую — в Кракове. Они согласились консультировать онлайн. Но двух человек было мало. Ему посоветовали выходить на Израиль, который воюет последних лет 60 — там обучают лучших специалистов по посттравме, а при Иерусалимском университете есть целая коалиция кризисных психологов, которые готовят учебные пособия на разные страны и проводят тренинги.

Два месяца назад Денис разместил на фейсбуке пост с отчаянным призывом. Чудесным образом через перепосты он дошел до Беллы — международного консультанта и члена коалиции тех самых кризисных психологов, с профильным образованием и большим опытом работы в кризисных центрах. Она уговорила поволонтерить на проект и свою коллегу по коалиции Олесю. Именно эти специалисты были отобраны правительством Израиля в специальную группу, созданную для оказания помощи беженцам. Только что они вернулись из молдавского города Бельцы, где находились по приглашению правительства Молдавии. Они уже прислали инструкции для рижских волонтеров по грамотному общению с беженцами: как выводить из шокового состояния, как говорить с детьми, как проводить самореабилитацию — дыхание, релаксация.

Через неделю на Дениса вышел президент коалиции Александр Гершанов — руководитель психо-образовательного проекта в Israel Trauma Coalition для украинских специалистов и специалистов Европы, которые работают с украинцами. Он предложил провести в Риге тренинги для спецподготовки психологов, социальных работников и волонтеров по работе с пострадавшими — дать им базовые знания для максимального количества работающих с беженцами людей.

Две недели назад заработал проект онлайн-консультаций. Первой обратилась женщина из Харькова, чьи муж и сын остались в Украине — у нее появились симптомы ПТСР. "С ней работает одна из психологов, киевлянка Марианна, — рассказывает Денис. — И уже видны улучшения. Важно, чтобы люди знали, куда можно обратиться и не занимались самолечением. Многие думают: какие там психотерапевты, посижу с подругой, хлебну винца и все пройдет! Не пройдет", — утверждает Денис.

Он приглашает обращаться тех, кого "накрывает", в группу "ПТСР Латвия — психологическая помощь беженцам" на фейсбуке (ссылка будет размещена и в группах беженцев). Есть специалисты и по работе с детьми и подростками, в том числе — с последствиями сексуального насилия. Квалифицированная помощь оказывается онланй и совершенно бесплатно. Каждый специалист принимает пару раз в неделю. Чтобы отсеять случаи бытовых психологических проблем, с которыми могут справиться и рижские специалисты, потенциальным клиентам высылают анонимные тесты на выявление признаков ПТСР. Главное, не упустить момент, когда все можно исправить.