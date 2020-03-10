С синдромом Дауна — на коньки! "Особенным детям" нужна помощь

Известный тренер по фигурному катанию Ольга Нечаева делает невозможное — cтавит на коньки детей с ДЦП и синдромом Дауна. Чтобы сделать для "особенных" детей занятия бесплатными — нужна поддержка. Денег с родителей больных деток эта уникальная тренер не берет.

Год назад благотворительная программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom и портал Delfi рассказали об этой удивительной женщине. На собранные добрыми людьми пожертвования тренер смогла бесплатно принять больше детей с особыми потребностями в течение целого года. Узнав о такой уникальной возможности, к Ольге стали обращаться новые и новые родители тяжело больных детей. За год пришло тринадцать "особенных" детей в Лиепае и шесть в Риге. Их может быть и больше, если мы поддержим тренера Нечаеву.

Фигурное катание как дисциплина — это элитарный спорт. Cама возможность для таких ребят прийти в спортивный клуб, надеть фигурные коньки и по-настоящему заниматься с тренером уникальна. Если перечислять диагнозы детей, которых берет в группу Ольга Нечаева, впору утирать слезы: аутизм, ДЦП, синдром Аспергера, ДЦП, поражение мозга, остановка развития и так до бесконечности. Этим детям, как никому другому, нужно учиться вере в собственные силы, быть готовыми работать упорно и настойчиво, чтобы добиться результата. Именно в этом фигурное катание стало огромным помощником.

Эти занятия для больных деток — лечение, терапия, реабилитация, радость и способ избавиться от боли и страха, от ощущения своей ненужности. Дети начинают лучше ходить, говорить, общаться.

Уникальная пара



8 марта в этом году выдался для Ольги праздничным вдвойне. На первом латвийском чемпионате Special Olimpics ее cпортивный клуб TWIZZLE представил уникальную удивительную танцевальную пару — Орнелла Данченко, девочка с синдромом Дауна, и Марк Михайлов, здоровый и талантливый мальчик, который согласился на непростой экперимент — стать партнером "особенной" Орнеллы.

Ольга считает, что танцевальная пара сложилась: девочка его обожает и слушает во всем, он относится к маленькой партнерше с терпением и заботой. Это первая такая, смешанная, пара в Латвии. А, например, в Канаде и Америке таких много. Сейчас Марк с Орнеллой готовятся к международному турниру. Добавим, что в одиночном катании 8 марта Орнелла заняла первое место. Это самый дорогой подарок для тренера.

Орнелла — любимица всей группы. Все зовут ее "наше солнышко" — такой это ласковый и добрый ребенок. "Когда я рассказываю про Орнеллу, каждый раз сдерживаюсь, чтобы не заплакать — в роддоме врачи уговаривали маму отказаться от ребенка — такая она была слабенькая, надо было делать несколько операций… Страшно представить, что с ней было бы в специнтернате. А у нас она стала звездой, о которой недавно сняли сюжет для Латвийского телевидения, а потом и для BBC — Орнела занимает призовые места на международных соревнованиях".

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Если есть мотивация



Первым "особенным" учеником Ольги много лет назад стал Денис Каргин c диагнозом ДЦП, который с трудом ходил и говорил, но очень хотел встать на коньки. Ольга решилась на эксперимент. Через год занятий врачи отметили, что у мальчика улучшились двигательные рефлексы и речь. Сначала он выходил на лед, держась за специальные железные воротца. Потом научился делать повороты и даже прыжки. И наконец стал выступать с сольными номерами, участвовать в шоу и соревнованиях.

Сейчас Денис Каргин уже окончил школу, получил водительские права, работает, хочет продолжать учебу, ведет активный образ жизни. "Думаю, что он такой единственный в мире. Денис стал символом того, что все возможно, если есть мотивация", — считает Ольга.

В прошлом году на чемпионате Special Olimpics в Санкт-Петербурге он занял первое место. Недавно в Финляндии, на Кубке Санта Клауса по фигурному катанию среди людей с особенными потребностями Денис и еще одна "особенная" воспитанница Ольги — Вика Борщун — завоевали бронзовые медали.

Еще Ольга очень радуется за 8-летнюю Анечку — девочка поначалу просто лежала на льду. "Мы начинали с того, что поднимали ее и стимулировали стоять, держась за маленькие воротца. Сейчас она ходит на коньках сама, делает элементы". Первым учеником с синдромом Дауна был Саша Тарашкевич. Больше года он просто привыкал к льду, мог просто стоять все занятие на катке и улыбаться. А два года назад он взял бронзовую медаль на чемпионате в Санкт- Петербурге.

Организовать участие в международных соревнованиях, подать заявки, подготовить программы, раздобыть деньги на дорогу — все это делает сама Ольга. Ни спонсоров, ни государственной поддержки у нее нет. Сейчас Ольга мечтает подготовить команду к всемирной Олимпиаде Special Olimpics, которая состоится в 2021 году. Ольга называет этих детей "мои роднулечки" и всей душой за них переживает.

Тренер от Бога



Сама Ольга Нечаева — мастер спорта по танцам на льду, была чемпионкой Латвии, выступала за Латвию на международных соревнованиях, сотрудничала со знаменитыми фигуристами — Натальей Бестемьяновой, Игорем Бобриным, Линичук и Карпоносовым и другими звездами. Закончила институт физкультуры и ГИТИС по режиссуре балета. Тренировать спортсменов начала в 17 лет. Ее ученики добиваются высоких спортивных достижений на международном уровне. Она настоящий мастер и фанат своего дела.

Почему ей так важно помогать "особенным" детям? Ведь это хлопотно и невыгодно по деньгам. Cпонсоров нет. Ответственность огромная. "Однажды мне довелось пережить страшный удар — я потеряла ребенка: это случилось при эвакуации роддома из-за вируса, — рассказала Ольга. -. Я остро ощущаю, что ребенок — огромная ценность. Тем более — эти хрупкие, уязвимые во всех смыслах "особенные" дети. Мне очень хочется поддержать родителей в их любви, научить их верить и радоваться, несмотря ни на что. Потому что дети — это огромный подарок".

Как помочь?



Клуб Ольги называется TWIZZLE. Занятия по фигурному катанию для обычных детей и взрослых, а также для детей с серьезными нарушениями здоровья Ольга Нечаева проводит в Риге и Лиепае. Со всеми своими воспитанниками с "особыми потребностями" Ольга занимается бесплатно.

Для тренировок нужен лед. Аренда льда стоит дорого — 200-220 евро в час. В Лиепае в этом году пошли Ольге навстречу — Лиепайская городская дума сочла возможным поддержать занятия больных деток. Ольга надеется найти помощь и поддержку и в Риге. А пока что ей приходится искать возможности, чтобы оплатить занятия детей с тяжелыми диагнозами — самой. Связаться c Ольгой можно по электронной почте: olganechayeva@yahoo.com.

Чтобы поддержать эти занятия и дать возможность еще большему количеству детей с ДЦП и синдромом Дауна встать на коньки, улучшить свое физическое состояние и поверить в себя, в Labdarības fonds BeOpen был открыт счет помощи воспитанникам Ольги Нечаевой.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201,

Konta nr. LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis — Olgas Ņečajevas audzēkņu atbalstam.

Проект тренера Нечаевой направлен на реабилитацию детей — инвалидов с помощью организации терапевтических занятий фигурным катанием. В занятиях могут принять участия дети с диагнозом синдром Дауна, детский церебральный паралич (ДЦП), расстройство аутистического спектра (РАС) и с другими нарушениями развития.