Спасти Инету. Юрист, которая помогла многим, теперь сама борется за жизнь

Тяжелая болезнь изменила жизнь жительницы Саласпилса Инеты Пурвинской (на фото — слева). Для оплаты серьезного лечения онкологии в клиниках Германии и Латвии ей нужна помощь.

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"Диагноз стал для меня огромным шоком, — вспоминает Инета. — Будто это о ком-то другом сказали, а ко мне это не имеет никакого отношения. Месяца два я приходила в себя. Думала: нет, со мной такого не может быть".

Инета рассказывает об очень серьезных и болезненных вещах, но все равно улыбается. Кажется, что эта красивая молодая женщина и болезнь — несовместимы. Инете Пурвинской — 44 года. Тяжелый диагноз заставил ее переоценить многое. Она научилась радоваться каждой мелочи и не сдаваться.

Не сдаваться отчаянию!



Инета родом из Илуксте. Живет сейчас в Саласпилсе. Она юрист с большим профессиональным опытом. "Что рассказать о себе? Я обыкновенный человек. Стараюсь просто жить и не думать каждую минуту про свою болезнь. Психологически ее игнорирую. Конечно, бывают моменты отчаяния, когда слезы льются и опускаются руки. Но вспоминаю про дочку, маму, друзей… Столько уже пройдено — сейчас никак нельзя останавливаться".

Проблемы со здоровьем возникли у нее полтора года назад. Долгие обследования у разных специалистов ничего не дали. Лишь в сентябре прошлого года доктору Роналду Мачуксу удалось обнаружить опухоль. "Когда доктор сказал о необходимости пройти дополнительные онкологические обследования в "зеленом коридоре", мне показалось, что земля ушла из-под ног. Онкомаркеры оказались негативными, что дало маленькую передышку. Увы, вскоре опухоль стала быстро развиваться — потребовалась срочная операция, во время которой стало понятно, что опухоль злокачественная. И ее полная локализация не ясна до сих пор.

Foto: No privātā arhīva

Состояние после операции у Инеты было тяжелое, но родные и близкие ее очень поддерживали. Ее дочке Кристе-Кристиане 21 год. "Криста — мой маленький ангел, который обо мне заботился и помог восстановиться после операции, — улыбается Инета. — Она очень творческая, любит петь, увлекается танцами. Раньше, до моей болезни и пандемии, мы с ней любили путешествовать. Сейчас, очень редко, когда здоровье позволяет, получается поехать куда-нибудь из Латвии. Мама моя — медик. Сейчас она на пенсии, но сидеть без дела не может и работает в социальном центре Илуксте по уходу за пожилыми людьми".

Лечение: долгий и трудный путь



В Латвии после операции Инете назначили химиотерапию по стандартным протоколам, несмотря на то, что для опухолей с неопределенной примарной локализацией нет эффективной стандартной терапии. Других методик не предлагали. Инета обратилась в немецкую специализированную клинику, где провели обследования и предложили прогрессивное лечение по экспериментальной схеме — химиотерапия + иммунотерапия (Nivolumab): специальные иммуновакцины помогают организму самому распознать "врага". Все препараты и схемы составлены индивидуально для Инеты, с учетом характера заболевания.

"Когда мне озвучили цену первого этапа — более 90 тысяч евро, я ахнула: негде мне такие деньги взять. Но родные и друзья сказали: надо бороться. Дочка предложила начать сбор средств и убедила обратиться к людям через соцсеть. Большую сумму мне перечислила компания, где я работаю — огромное им за это спасибо. Три месяца я проходила интенсивный курс в Латвии и Германии, куда пришлось летать каждые две недели. Дополнительные лекарства для химиотерапии покупала там, а процедуры проводились в Латвии — так получалось дешевле.

Для экономии средств, иммунотерапию, по согласованным с немецкими специалистами протоколам, тоже проводили в Латвии. Но иммуновакцинацию нужно было делать в немецкой клинике — препараты готовят на месте, индивидуально для меня, и использовать их нужно в течение двух часов".

Уже первый курс лечения дал положительные результаты. Компьютерное обследование показало, что метастазы удалось остановить. Началась ремиссия. Химиотерапию Инете заменили на более щадящие таблетки. Немецкие онкологи настоятельно требуют не останавливаться, продолжать лечение до полной победы, чтобы не потерять уже достигнутые результаты. Значит, что нужно продолжать начатую иммунотерапию еще полгода, на что требуется более 52 тысячи евро.

Как помочь?



Стоимость лечения на 6 месяцев в клиниках Германии и Латвии (иммунотерапия + иммуновакцины) — 52 532 евро. Лечение нельзя останавливать.

Телефон помощи 90006384 работает для Инеты Пурвинской до 25 мая. Стоимость звонка — 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи:

Благотворительный фонд BeOpen

Nr. регистрации: 50008218201

Nr. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

SWIFT код банка: CBBRLV22

Цель: Зеленая лампа. Помощь Инете Пурвинской

Никакие проценты или отчисления с перечисленных на счет денег не берутся.