Спасти Людмилу Кулькову. Известный юрмальский детский логопед попала в беду

Людмила Кулькова всю жизнь проработала логопедом в юрмальском детском садике. Сейчас она оказалась в беде и за границей. У нее случился разрыв аневризмы. Латвийская страховая компания не оплатила вовремя лечение — женщина оказалась наполовину парализованной. Сейчас она лежит в клинике Санкт-Петербурга, где ее лечат от последствий кровоизлияния в мозг. Требуется помощь неравнодушных людей, чтобы оплатить медицинские услуги.

"Всю жизнь смотрю на маму и думаю: ну как можно быть такой хорошей? Как у нее это получается? Она такой добрый человек, всегда спешит на помощь. А теперь помощь нужна ей самой…" — говорит дочь Анастасия и тихонько вытирает мокрые глаза.

В канун Нового года мама с папой и 12-летним внуком Витей полетели в Египет отдохнуть хоть недельку. Через несколько дней маме стало плохо на море. Скорая примчалась прямо на пляж. В больнице Шарм-эль-Шейха ее обследовали и предположили инсульт. Нужны были глубокие и дорогие обследования. Страховщики затянули время с оплатой, в итоге, когда врачи начали делать все процедуры, оказалось, что это разрыв аневризмы и случилось кровоизлияние.

Людмилу ввели в искусственную кому, повезли в Каир, где две бригады врачей оперировали в течение пяти часов. "Врачи очень хорошие, — отмечает Анастасия. — Они ее спасли. Потому что по статистике в 85% случаев, если не принимать срочных мер, в таких ситуациях возможен летальный исход".

8 января Людмилу привезли в Латвию с парализованной правой стороной, большую часть времени женщина находилась без сознания. В Гайльэзерсе она попала сразу в отделение интенсивной терапии. Врачи и физиотерапевты серьезно ею занимались. Начались улучшения: она начала открывать глаза и шевелить пальцами. Семья искала возможности пройти реабилитацию в Латвии, но тут надо было несколько месяцев ждать очереди. Удалось прямо из больницы отправить Людмилу в клинику Санкт-Петербурга.

"Когда-то моя мама училась на логопеда в питерском институте имени Герцена, у нее там осталась близкие друзья, — рассказывает Настя. — С их помощью мы нашли для мамы очень хорошую клинику — Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. Никифорова. Врачи обещают поставить маму на ноги, хотя состояние тяжелое. Завотделения квалифицировала ее как "положительного пациента" — есть все шансы. Нужно обязательно продолжать. Но для нас, как граждан Латвии, это стоит около 850 евро в неделю. И провести в клинике, как минимум, два месяца. Для наилучшего результата — вдвое дольше".

Первые недели лечения семья с помощью друзей оплатила сама, но на дальнейшее средств не хватает. На интенсивный 6-недельный курс реабилитации нужно еще 5100 евро.

Для семьи это большие деньги. Анастасия сидит дома с маленьким ребенком, а всего у нее двое детей. Ее папа, муж Людмилы, неотлучно находится рядом с женой в клинике. Пришлось нанять и сиделку, так как справиться со всеми санитарными манипуляциями он сам не может.

В юрмальском детском саду "Абелите", где Людмила проработала более 30 лет, ее очень ждут. Это какая-то злая ирония судьбы, что высококвалифицированный логопед потерял речь. Тем не менее врачи обещают, что все восстановится. "В январе маме исполнилось 64 года. Она мой самый родной человек, — говорит дочка. — Мама всю жизнь учила нас с братом любить и верить в хорошее. Приоритетом ее жизни всегда была семья. И я точно знаю, что важнее семьи ничего на свете нет."

Благотворительный телефон 90006384 всю неделю работает в помощь Людмиле Кульковой. Стоимость звонка — 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет для сбора средств на оплату реабилитации Людмилы в санкт-петербургской клинике. Все деньги в полном объеме поступят на лечение.

Благотворительный фонд BeOpen

Nr. регистрации: 50008218201

Nr. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель платежа: "Зеленая лампа". Помощь Людмиле Кульковой.