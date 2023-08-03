У Кати Лебедевой из Огре мошенник украл 7000 евро на установку подъемника: девушке нужна помощь

Жительница Огре Екатерина Лебедева уже много лет прикована к инвалидной коляске и теперь оказалась в безвыходной ситуации. Мастер, который должен был сделать ремонт в ее новой квартире для установки инвалидного подъемника, взял у девушки деньги на материалы и ремонтные работы и скрылся с ними. Об этом сама Екатерина сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Я до последнего надеялась на честность и совесть того человека, кто ручался за ремонт и за покупку необходимого. Дальше, естественно, дело будет передано полиции, потому имя "героя" я не оглашаю по этическим и юридическим причинам, но понятно, что денег никто не вернет", — написала она.

Кате — 31 год. Как отмечает Mixnews.lv, все ее тело парализовано, шевелятся только пальцы рук. Много лет она прикована к инвалидной коляске. Она жила в квартире со своей сестрой, но было принято продать квартиру и вместо нее купить две. На вырученные деньги от продажи Екатерина купила однокомнатную квартиру в Огре. Для перепланировки квартиры и установки подъемника девушка взяла кредит в банке — около 7000 евро.

Когда фирма, которая должна была смонтировать крепления для подъемника, приехала на объект, выяснилось, что работы по ремонту квартиры даже не начинались. Между тем мастер, которому Катя доверила ремонт и закупку материалов, исчез и не отвечает на звонки.

Екатерине нужно было покинуть проданную квартиру до 1 августа. Сейчас девушка переехала к своему дедушке.

"Я буквально осталась ни с чем и без крыши над головой, придется поездить по гостям пока квартиру приведут в порядок, потому что дедушка уже в почетном возрасте и напрягать его долго — будет некрасиво с моей ситуации. Хотя, конечно, он сказал оставаться сколько будет необходимо", — отметила она.

Катя обратилась в полицию, но украденные деньги она вряд ли получит назад. Девушка нуждается в ремонте новой квартиры, а средств нет. Кате Лебедевой можно помочь перечислением на банковский счет, в графе "цель платежа" необходимо указать ziedojums remontdarbiem.

JEKATERINA ĻEBEDEVA

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