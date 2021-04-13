"Умоляем, спасите нашу Беатрисе!" Многодетная семья просят помощи с лечением старшей дочки

25-летней Беатрисе Янсоне — талантливому биохимику и любимице большой семьи — необходима помощь для лечения лейкемии в Израиле. Предположительно катализатором стремительного развития заболевания мог стать Covid-19, которым девушка переболела прошлой осенью. Фактически сейчас цена жизни Беатрисе — это вопрос денег.

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30 марта Беатрисе исполнилось 25 лет — свой день рождения она встретила в больнице, где провела почти месяц. До этого, в ноябре, девушка переболела СOVID-19, а через некоторое время у нее проявилась лейкемия. Предположительно вирус мог послужить катализатором стремительного развития болезни. Диагноз стал шоком для девушки и ее семьи.

Беатрисе с детства была всеобщей любимицей. Скромная, ответственная, нежная, трудолюбивая. Родственники дали ей в детстве прозвище "Пчелка" — она с радостью всегда помогала по хозяйству, не боялась никакой работы. Внешне хрупкое воздушное создание с ангельским нравом — она оказалась очень целеустремленной, с твердым внутренним стержнем.

После школы Беатрисе решила изучать биохимию в Англии. Оформила кредит на учебу, а родители присылали ей ежемесячно небольшие деньги на расходы. Только спустя несколько лет родители узнали, что в Англии дочь жила в тяжелейших бытовых условиях, питаясь сваренными в чайнике макаронами. Но Беатрисе не хотела жаловаться родителям — им нужно было заботиться о сестрах и маленьком братике.

Foto: No personīgā arhīva

После учебы она вернулась домой, и, не найдя сразу работу по специальности, устроилась администратором в парикмахерской. Позже ее приняли в компанию MGI Latvia, которая занимается генетическими исследованиями — сперва простым лаборантом, а вскоре — руководителем лаборатории. По итогам прошлого года 24-летняя Беатрисе была признана лучшим сотрудником компании. Пожалуй, в ее окружении нет ни одного человека, который бы не относился к ней с любовью и симпатией.

Когда Беатрисе почувствовала себя плохо, точный диагноз в Латвии поставить не получилось. Девушка месяц пролежала в гематологическом отделении, но назначенное лечение результата не дало. Родители отправили образцы ее анализов на исследование в два известных гематологических института — в Германию и Россию. Их заключения совпали — сложное редкое сочетание трех видов лейкоза: Acuteundifferentiatedleukemia (AUL), Acutemyeloidleukemia (AML), Acutelymphoblasticleukemia (ALL).

В Латвии при лечении онкологических заболеваний используется стандартный протокол. Для сложносочиненного диагноза Беатрисы стандартная схема ничего не дает, но чтобы предпринять что-то внештатное, нужно каждый раз собирать консилиум, — это достаточно длительная процедура. В случае промедления каждый день чреват необратимыми последствиями, нужно искать эффективные комбинации препаратов и методов, в постоянном ежедневном режиме отслеживать реакцию организма и мгновенно реагировать на изменения. В таком деле опыт есть у клиники ASSUTA — там быстро внедряются в практику новейшие научные достижения и инновационные методы. По признанию специалистов, больные лейкемией именно в Израиле имеют наилучшие в мире шансы на излечение. Общая cумма, необходимая для лечения, — 300 000 евро. На сегодня собрана треть. Семья не теряет надежды.

Foto: No privātā arhīva

На сегодня возможности ближнего круга — друзей, родственников, одноклассников, знакомых — исчерпаны. Семья вынуждена обратиться за помощью и к незнакомым людям. Помимо химиотерапии, иммунотерапии и других процедур, Беатрисе понадобится пересадка стволовых клеток или трансплантация костного мозга.

Беатрисе уже находится в Израиле, в клинике ASSUTA — там оперативнее всего были готовы принять девушку на лечение. Вместе с любимой туда отправился и молодой человек Эрик, который планирует связать с Беатрисе свою судьбу. При таком тяжелом диагнозе очень многое зависит от настроя. У Беатрисе в жизни есть то, ради чего ей стоит бороться — любовь близких.

Конечно, Беатрисе мечтает о красивой свадьбе, а потом еще и свадьбы двух сестер и братика отпраздновать. "Мы готовы на все что угодно, чтобы спасти нашу Беатрисе", — говорит младшая сестричка Тереза, которая через социальные сети и интернет-платформы организует сбор средств на лечение.

Для Беатрисе Янсоне на 2 недели подключен благотворительный телефон проекта "Зеленая лампа". Телефон помощи 9 0006384. Стоимость звонка — 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для оплаты лечения Беатрисе в клинике ASSUTA. С перечисленных на счет денег не берутся никакие проценты и отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.nr. 50008218201

Konta nr. LV59CBBR1123215500010

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22

Ziedojuma mērķis — Zaļā lampa. Palidziba Beatrisei Jansonei

Фонд BeOpen имеет статус общественно-полезной организации, который дает жертвующим возможность получать скидки на подоходный налог.