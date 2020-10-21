Упала и все? Поможем получить "Кнопку жизни" тем, кто сам ее купить не может

Людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, зачастую неоткуда ждать своевременную помощь, чтобы предотвратить беду. Инструмент поддержки в таких случаях создан — "Кнопка жизни" свяжет беспомощного человека с родными или всеми необходимыми службами. В наших силах помочь 25 инвалидам, которым такая "кнопка" сегодня не по карману.

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Эти два случая произошли в Даугавпилсе совсем недавно. Пожилая одинокая женщина упала дома и не смогла встать. Лежала на полу несколько часов, пока не спохватились — пришлось взламывать дверь. К счастью, на этот раз помощь пришла вовремя. Но большинство одиноких пенсионеров в такой ситуации остаются без связи с внешним миром по несколько дней — им просто никто не звонит и никто их не навещает.

Второй случай: cлабовидящий мужчина в возрасте вышел прогуляться в лес по изученному маршруту и где-то выронил мобильный телефон. Дочь, которая не могла дозвониться до него, через несколько часов начала бить тревогу и обратилась в полицию. Мужчина из-за слабого зрения в сумерках не мог ориентироваться и заблудился. К поискам подключили волонтеров. На сей раз тоже обошлось.

"Такое с пожилыми людьми случается очень часто. Очень тяжело приходится людям с инвалидностью — особенно незрячим и с ограниченной подвижностью, — поясняет заместитель председателя Даугавпилсского совета общественных организаций людей с инвалидностью, представитель Общества незрячих Александр Бобров. — В критической ситуации, к примеру, при падении или при внезапном приступе болезни, человек не может встать самостоятельно — ни скорую помощь вызвать, ни позвонить родственникам, ни позвать соседей. А если это произошло не дома, а где-то на тихой улице или в парке?"

Если бы в описанных ситуациях у людей была "Кнопка помощи" со специальными устройствами для связи с экстренными службами, не пришлось бы взламывать дверь, писать заявление в полицию, поднимать волонтеров. Были бы сэкономлены средства, время и нервы многих людей. А главное были бы спокойны сами пострадавшие люди, они были бы уверены, что получат помощь без промедления.

Увы, такое простое и логичное решение проблем многим даугавпилсчанам с инвалидностью попросту не по карману. А государство такую услугу не оплачивает. "Мы очень надеемся на помощь отзывчивых людей, — говорит Александр Бобров. — Эта "Кнопка" реально поможет конкретным людям избежать несчастья и спасти жизнь. И не жить в постоянном страхе и ожидании очередной беды".

Что такое "Кнопка жизни"?



Устройство "Кнопка жизни" предназначено для круглосуточной связи с экстренными службами после падения, травмы или в любой другой "аварийной" ситуации. Работает все предельно просто: достаточно нажать на кнопку. И если мобильник может потеряться или в случае падения оказаться не рядом, то кнопка — всегда под рукой: она крепится на кулон или браслет. Важно, что человеку не надо снимать блок с экрана телефона и набирать номер — надо просто нажать кнопку. Сигнал SOS поступает доверенному лицу. В информационной базе есть несколько контактных телефонов близких, c которыми оператор связывается в случае неприятности.

Если первый и второй контактный номер не отвечает или занят, сигнал переходит на центр звонков, который решает проблему человека, попавшего в беду. Кнопка помощи работает и как канал двусторонней связи: после сигнала SOS близкие могут позвонить своему попавшему в беду родственнику и разговаривать с ним, пока не придет помощь. Если человек нажал на кнопку и от стресса или боли ему трудно объяснить, что случилось, такой cигнал рассматривается как тревожный — к человеку отправляется помощь.

Если родственники или доверенные лица по какой-то причине не взяли трубку — сигнал поступает на пульт дежурному оператору в круглосуточный центр помощи и устанавливает голосовой контакт с пострадавшим. У оператора сразу высвечивается подробная информация на каждого подопечного — диагноз, адрес, описание проблем cо здоровьем, аллергии на лекарства, контакты родственников и сведения о том, где можно срочно взять ключи от квартиры… В зависимости от ситуации оператор принимает решение, вызывать ли скорую или cпасателей или достаточно дозвониться до близких и проконтролировать ситуацию до хэппи-энда.

Проект "Кнопка жизни" ("Dzīvības poga") осуществляется в рамках социального предпринимательства одноименной организацией. Одна из инициаторов проекта Марина Пьянова решила заниматься "Кнопкой жизни" из-за своего дедушки, который однажды упал и несколько часов пролежал в беспомощном состоянии. "Это еще хорошо, что у дедушки много детей и внуков: стали звонить, искать, волноваться. К счастью, все обошлось. И такое случается сплошь и рядом — человек никак не может сообщить о своей беде, потому что телефона под рукой нет. А иногда, чтобы спасти человека, счет идет даже не на часы, а на минуты".

Важно, что по мобильной кнопке можно в любой момент определить местонахождение человека. Обычно люди преклонного возраста не пользуются смартфонами с определением координат, поэтому найти таких людей, если они ушли или уехали далеко от дома, очень сложно.

Сколько это стоит?

Цена устройства (мобильный терминал "Активный") — 53 евро

Абонентная плата на год — 144 евро

Общая сумма на одного человека — 197 евро

Общая сумма на 25 человек — 4925 евро

Доставку в Даугавпилс, настройку и установку устройств "Dzīvības poga" осуществит бесплатно.

Как помочь?



В благотворительном фонде BeOpen открыт специальный счет для приобретения устройств "Кнопка помощи" и оплаты абонентной платы на год для 25 человек с инвалидностью — 20 из Даугавпилса и нескольких подшефных "Зеленой лампы" из Риги. Кнопку получат те, кто находится в острой ситуации — представители инвалидных обществ города(в том числе "колясочники", незрячие люди с другими серьезными заболеваниями ), те, для кого эта кнопка SOS — действительно вопрос жизни.

Мы можем помочь избежать несчастья и не попасть в беду тем, кто по состоянию здоровья находится в группе риска и очень уязвим.

Благотворительный телефон "Зеленой лампы" — 90006384 работает для сбора средств на оплату "Кнопки жизни" для членов инвалидных обществ Даугавпилса до 27 октября. (Плата за звонок 1, 42 евро).

Счет помощи открыт в благотворительном фонде BeOpen:

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.nr 50008218201

Bankas SWIFT kods CBBRLV22

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa. Dzīvības poga

Важная информация!



Кнопка помощи работает в двух режимах — "домашний" (только дома) и "активный" (дома и на улице). Рижское самоуправление в этом году начало оплачивать для нуждающихся "домашнюю" кнопку как услугу социального обеспечения по месту жительства ("активный режим" для улицы пока не оплачивается). Как получить кнопку помощи в Риге — читайте ЗДЕСЬ.

