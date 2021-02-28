12 мифов о вакцинах от Covid-19. Госагентство лекарств объясняет, что на самом деле

В Латвии зарегистрировано три вакцины против Covid-19/ На стадии разработки — еще более 200 вакцин. Возможно ли, что созданные менее чем за год средства для борьбы с вирусом — безопасны и эффективны? Латвийское госагентство лекарств (ZVA) дает научно обоснованную информацию по поводу 12 самых распространенных мифов о безопасности, составе и эффективности зарегистрированных вакцин от Covid-19.

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Миф N1. За год невозможно разработать надежную вакцину



Звучит невероятно, но это так, благодаря науке, развитию методик по разработке вакцин, технологическим решениям и оперативности сотрудничества между учеными, производителями и регистрирующими учреждениями, удалось за год создать эффективное средство от Covid-19.

Исследователи более 10 лет изучали вирусы той же группы SARS и MERS и работали над вакцинами против них - это стало подспорьем для ускорения разработки вакцин от Covid-19. В эту работу были вложены беспрецедентные научные, финансовые и человеческие ресурсы. Задействовано огромное количество экспертов и ученых, которые провели качественную проверку в строгом соответствии со всеми строгими требованиями регистрации.

Миф N2 Вакцины небезопасны и вызывают опасные для жизни побочные эффекты



Нет лекарств или вакцин, которые не имели бы побочных эффектов. Любое лекарство получает одобрение или регистрируется только в том случае, если есть надежные доказательства того, что их польза существенно перевешивает риски. То же относится и к вакцинам. Как и все лекарственные препараты, вакцины против Covid-19 были тщательно протестированы на соответствие высоким стандартам безопасности, качества и эффективности. Никаких отклонений от строгих требований к разработке или регистрации не делалось.

Как и от любого другого лекарства, в некоторых случаях после вакцинации против Covid-19 могут возникать временные реакции из-за развития иммунных процессов в организме. Наиболее распространенные — повышенная температура, жар, головная боль, усталость, боль или покраснение в месте инъекции.

Для Pfizer-BioTech и Moderna реакции, как правило, более выражены после второго укола. Для вакцины AstraZeneca - после первой дозы. Реакции обычно возникают в первые несколько дней после вакцинации, длятся несколько дней и проходят. О появлении любых побочных эффектов или временного снижения трудоспособности надо сообщать врачу. Врач, фармацевт и пациент могут дать информацию о любых побочных эффектах, вызванных любым лекарством, в том числе вакциной, в Госагентство лекарств на сайте www.zva.gov.lv - ЗДЕСЬ.

Важно, что за всеми вакцинами продолжается наблюдение. Все Агентства лекарств ЕС собирают и оценивают актуальную информацию о вакцинах и других лекарствах, чтобы обеспечить их безопасность и здоровье населения.

Миф N3 Клинические исследования вакцин на людях не проводились (3-я фаза)

Регистрация вакцин или лекарств невозможна без предъявления и оценки результатов III фазы клинических испытаний на людях Европейским агентством лекарств — это одно из главных требований регистрации. Для всех зарегистрированных вакцин от Covid-19 такие исследования проводились, а их результаты были оценены и одобрены Европейским агентством лекарств.

В клинических испытаниях приняли участие десятки тысяч человек. В общей сложности около 44 000 человек участвовали в клинических испытаниях вакцины Comirnaty, разработанной Pfizer-BionTech, около 30 000 — вакцины Moderna, около 24 000 — AstraZeneca.

Миф N4 Вакцина от одного производителя лучше, чем от другого

Все вакцины, зарегистрированные в Латвии, помогают предотвратить развитие тяжелой формы заболевания Covid-19. Ни одна из одобренных в настоящее время вакцин не может считаться лучше или хуже. Все зарегистрированные вакцины одинаково протестированы, качественны, эффективны и безопасны. Вакцины регистрируются только в том случае, если Европейское агентство лекарств получило подтверждения того, что польза от вакцины намного больше рисков. Кроме того, чтобы грамотно сравнить вакцины, надо провести специальное сравнительное исследование.

Миф N5 Вакцины не защищают от новых типов вируса Covid-19

Было проверено, что все вакцины от Covid-19, зарегистрированные на данный момент, защищают и от новых штаммов вируса. Однако, учитывая, что некоторые новые типы вирусов все же могут повлиять на способность вакцин предотвратить развитие инфекций и болезней, Европейское агентство лекарств призвало производителей предоставить дополнительные доказательства действия вакцин.

Миф N6 Неизвестно, как долго вакцина будет защищать от Covid-19

Исследования показывают, что все вакцины, одобренные на сегодня, обеспечивают защиту от Covid-19 не менее, чем на два месяца. Вакцина защищает от симптоматического течения заболевания, включая тяжелую форму болезни и смерть. Исследования продолжительности действия вакцины все еще идут, разработчики также проводят наблюдения за вакцинированными участниками долгосрочных исследований, чтобы определить точный срок защиты.

Миф N7 Вакцины могут не "сработать", поскольку ни одна не доказала эффективность на 100%

Исследования показали, что вакцины эффективно облегчают и предотвращают тяжелые формы заболевания, вызывая защитную реакцию иммунной системы на воздействие вируса. Участники исследований были поделены на две части: одни получили вакцину, а другие — плацебо. В обеих группах оценивалось количество заболевших пациентов, что дало данные для расчета эффективности. Отдельные исследования все еще продолжаются, чтобы получить дополнительные долгосрочные данные о том, насколько хорошо и как долго разные вакцины защищают людей.

Миф N8 Вакцина не действует на людей старше 65 лет

Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарств и Госсовет по иммунизации Латвии оценили данные, которые подтверждают эффективность вакцины AstraZeneca во всех возрастных группах с 18 лет, включая пожилых людей.

Опыт работы с другими вакцинами и наличие иммунного ответа на вакцинацию AstraZeneca дали повод рассчитывать на ее эффективность и в возрастной группе 65+, несмотря на то, что на сегодня еще не было достаточных статистических данных по этой группе. При этом есть убедительные доказательства того, что вакцина безопасна для пожилых людей.

Миф N9 Вакцины вредны для женщин, планирующих беременность, беременных или кормящих грудью

Ученые провели тщательную оценку и врачи подтвердили, что вакцины не причиняют вреда ни этой группе женщин, ни их детям или будущим детям. Это подтвердили и лабораторные исследования. Сегодня собираются данные о долгосрочных эффектах.

Врачи настоятельно рекомендуют вакцинацию женщинам из групп риска. Поскольку только врач может принять решение о вакцинации во время беременности, важно проконсультироваться со специалистом перед вакцинацией, учитывая преимущества и риски не только для женщины, но и для ребенка.

Миф N10 Вакцины содержат эмбриональные клетки и микрочипы

Вакцины были искусственно созданы в лабораториях, поэтому не содержат живых вирусов. При их производстве не использовались человеческие, эмбриональные, животные клетки или микрочипы.

Миф N11 Вакцинировать можно и детей



Нет, в настоящее время вакцины не предназначены для вакцинации детей младше 16 лет. Вакцину, разработанную Pfizer-BioNTech, можно использовать с 16 лет, а вакцины Moderna и AstraZeneca — для взрослых с 18 лет. Производители начали клинические испытания, чтобы проверить возможность использовать вакцины от Covid-19 для детей.

Миф N12 Достоверной информации о вакцинах нет

Чтобы облегчить населению поиск надежной и научно обоснованной информации о разработке, оценке и регистрации вакцин от Covid-19, все факты публикуются на сайте www.zva.gov.lv, а новости обновляются в разделе "Covid-19 ziņas".

Информация о порядке прохождения вакцинации в Латвии — в разделе "Vakcīnas pret Covid-19" на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. Подать заявку на вакцинацию можно на сайте www.manavakcina.lv. Вакцинация от Covid-19 — добровольная и полностью финансируется государством.