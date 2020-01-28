Cогласно результатам ревизии Госконтроля, в Латвии тысячи людей живут в многоквартирных домах, в которых опасно находиться. При этом жилье продолжает ветшать, что влечет за собой аварийные ситуации и огромные суммы на проведение ремонтных работ. Чтобы улучшить положение, Госконтроль призывает жителей активнее участвовать в управлении и изучить дело своего дома. Портал DELFI коротко рассказывает, что это такое и действительно ли полученной информации хватает, чтобы понять, в каком состоянии находится ваш дом.

По данным Госконтроля, 69% жилищного фонда Латвии — это многоквартирные жилые дома. При этом 45% из них были построены еще до 1941 года, а 53% — в период с 1961 по 1992 год. Латвия находится на четвертом месте в ЕС по количеству людей, проживающих в домах с существенными повреждениями. В Госконтроле указывают на то, что жильцы многоэтажек должны активно участвовать в управлении своим домом и для начала узнать, в каком он состоянии находится на данный момент. Каждый владелец квартиры имеет право ознакомиться с делом дома, которое находится у управляющей компании. В документе можно найти следующую информацию:

Журнал визуального осмотра здания. Он должен содержать информацию о том, что управляющий осмотрел в доме и какие повреждения констатировал (трещины, плесень и т. д.). Без регулярного осмотра ни управляющий, ни жильцы не знают, что произошли какие-то повреждения. Ремонт этих повреждений, если тянуть время, может влететь в копеечку.