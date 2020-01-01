Цифровая стройка. Латвия переводит стройдокументацию в электронный вид: что это значит?

С 1 января 2020 весь оборот документации по строительству в Латвии будет только электронным. Это означает, что горы бумаг, необходимые для согласования процесса строительства, уходят в прошлое. Управлять новой системой (она получила название BIS — Būvniecības Informācijas Sistēma) будет Государственное бюро по контролю за строительством. DELFI рассказывает, как это будет работать.

Зачем это вообще нужно?

Главная цель — уменьшение административной нагрузки (или, простыми словами — меньше бюрократии и волокиты, а также экономия ресурсов в контролирующих организациях). Все, кто когда-либо сталкивался с необходимостью что-то построить, знают о том, насколько велик объем "бумажной" работы — и, соответственно, временные издержки и риск ошибки.

"Например, у вас есть сельский дом в Балви, а живете вы в Риге. Если вы решили что-то построить и забыли какую-то бумажку или допустили ошибку, то одной поездки точно не хватит. То есть — не дай бог вы живете в одном месте, а стройуправа — в другом. Во-первых, придется ездить. Во-вторых, для каждого документа нужно минимум четыре экземпляра. В-третих, нужно посетить всех, кто выдает технические правила. В-четвертых, (с помощью BIS — ред.) можно избежать умышленных или неумышленных ошибок специалистов", — заявил Latvijas avīze директор департамента BIS Улдис Янсонс.

Предполагается, что благодаря BIS на согласование строительства до момента, когда можно начинать проектирование, потребуется не более 72 дней. Сейчас этот процесс, по словам Янсонса, занимает около 180 дней. Дальше уже сам клиент решает, с какой скоростью он хочет и может проектировать и строить.

Преимущества для государства тоже очевидны: система станет более прозрачной и упорядоченной. И просто удобной: в Лиепае, например, строительную документацию физически негде хранить. Там в помещениях стройуправы. бумагами забиты все шкафы, полки, кабинеты и подсобные помещения.

Янсонс отмечает, что во многих странах ЕС электронная документация на строительство является обязательной. Однако Латвия станет первой страной, в которой эта сфера будет оцифрована полностью.

Кого это коснется?

Всех, кто планирует что-то построить. А также всех, кто связан с процессом строительства профессионально. По итогам первого полугодия 2019 года количество пользователей BIS достигло 22 тысяч.

И сколько теперь придется платить?

Столько же. Для клиентов размер прежних пошлин не изменится, заявил DELFI Янсонс. Введение новых платежей в 2020 году не планируется. Для государства разработка системы обошлась в 1,6 млн евро (часть этой суммы покрыл Европейский фонд регионального развития).

Есть ли подводные камни?

Есть, признает Янсонс. Во-первых, сила привычки: предполагается, что у некоторых пользователей новая система будет вызывать недоверие. До конца 2020 года планируется провести курсы для 1500 профессиональных пользователей BIS (строительных специалистов и т.д.), а также 99 вебинаров и 10 семинаров для представителей организаций, которые занимаются сертификацией.

Кроме того, как отмечает Янсонс, система на первых порах может столкнуться с функциональными проблемами. Понадобится время для того, чтобы в BIS зарегистрировались все те, кто должен использовать ее в обязательном порядке.