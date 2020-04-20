Covid-19: тест — положительный. Когда можно вернуться к обычной жизни?

К понедельнику, 20 апреля, тесты на Covid-19 сдали уже более 35 тысяч жителей Латвии человек. Около 2% тестов дали положительный результат. Однако если вы переболели, а повторный тест дает отрицательный результат, это не означает, что можно сразу вернуться к привычной жизни. Портал Delfi разбирается, сколько тестов нужно сдать, чтобы выйти из самоизоляции.

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Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) отмечает, что человек может вернуться к повседневной жизни только с разрешения врача. Такое решение должно быть основано на результатах повторного исследования. Основной принцип — два регулярных контрольных теста были негативными. Только тогда пациент считается здоровым.

Даже при подозрении на Covid-19 человек обязан изолироваться от окружающих, максимально избегать контактов с другими людьми, особенно с пожилыми, люди с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

Как происходит повторная проверка?

Семейный врач назначает пациенту контрольный (повторный) тест на Covid-19. Если первый анализ подтвердил наличие коронавируса, то повторный назначается не раньше 21 дня или не ранее 7 дней после того, как исчезнут симптомы, которые дольше проявлялись.

Если первый контрольный текст оказался отрицательным, второй контрольный — назначается не раньше 24 часов.

Если контрольный тест вновь положительный, повторный назначается не раньше 5-7 дней. С такой периодичностью назначаются контрольные тесты для получения двух подряд негативных результатов, когда Covid-19 не выявляется.

Как происходит лечение?

Врачи напоминают, что не существует специфического лечения Covid-19. Лечение назначается как при любой другой инфекции для того, чтобы уменьшить и облегчить симптоматику заболевания. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания.

Если Covid-19 протекает в легкой форме, пациент находится на карантине дома под наблюдением семейного врача. Использование любых препаратов надо согласовать с врачом, чтобы избежать побочного эффекта и риска осложнений.

Если состояние ухудшается, то есть поднимается высокая температура или возникают проблемы с дыханием, то необходимо звонить по телефону 113.