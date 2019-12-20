Два сокращенных, пять праздничных: как Латвия будет работать в ближайшие две недели

В этом году Рождественские и Новогодние праздники выпали на рабочие дни. Это означает, что впереди у жителей Латвии две недели, в течение которых будет всего пять рабочих дней. Многие предприятия массово уходят на каникулы, муниципальные и государственные учреждения переносят рабочие дни. Портал Delfi рассказывает о том, что нужно знать о сокращенных рабочих днях и оплате работы в праздничные дни.

Пять рабочих дней

Рабочие дни в ближайшие две недели — 23-е (понедельник), 27-е (пятница) и 30-е (понедельник) декабря, а также 2-е (четверг) и 3-е (пятница) января. 24, 25, 26, 31 декабря, а также 1 января — официальные праздничные дни.

Два рабочих дня, 23 и 30 декабря, предшествуют праздничным. Статья 135 закона "О труде" гласит: в предпраздничные дни продолжительность рабочего дня сокращается на один час, если в коллективном трудовом договоре, правилах трудового распорядка или трудовом договоре не определено более короткое рабочее время.

Эта норма распространяется как на государственные и муниципальные учреждения, так и на бизнес-сектор (на тех, кто работает 40 часов в неделю, см. статья 131 закона "О труде"). Поэтому 23 и 30 декабря — сокращенные рабочие дни. Сколько часов в этот день надо отработать, зависит от соглашения между работником и работодателем. Но рабочий день не может быть длиннее 7 часов.

На 27 декабря требование о сокращенном рабочем дне не распространяются, так как он выпадает накануне календарных выходных дней (28 и 29 декабря).

20 декабря — полный рабочий день;

— полный рабочий день; 21 и 22 декабря — выходной день;

— выходной день; 23 декабря — сокращенный рабочий день (не более 7 часов);

— сокращенный рабочий день (не более 7 часов); 24-26 декабря — праздничные дни (Рождество);

— праздничные дни (Рождество); 27 декабря — полный рабочий день;

— полный рабочий день; 30 декабря — сокращенный рабочий день (не более 7 часов);

— сокращенный рабочий день (не более 7 часов); 31 декабря и 1 января — праздничные дни (Новый год).

Отпуск на две недели?



При такой ситуации с календарем многие работодатели сами предлагают сотрудникам взять отпуск. Часто работники сами стремятся использовать такую возможность по собственной инициативе, чтобы больше времени провести с родными или друзьями, взять передышку и начать Новый год с новыми силами.

В Латвии любой работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью не менее четырех календарных недель (Ст. 149 закона "О труде"). В этот срок не включаются праздничные дни. В этом году отпуск с 23 декабря по 3 января означает, что работник будет отдыхать 14 дней (обязательное условие — нормальная рабочая неделя и закрепленные календарные выходные дни), и потратит всего пять отпускных дней.

Некоторые работодатели по-прежнему допускают типичную ошибку, включая в отпуск праздничные дни. Поэтому, во-первых, порядок предоставления отпуска лучше всего оговорить в Правилах внутреннего распорядка (п. 4 ч. 2 ст. 55 закона "О труде"), а также составить график отпусков. Во-вторых, лучше фиксировать в заявлении или распоряжении о предоставлении оплачиваемого отпуска первый и последний день отдыха. В этом случае можно избежать путаницы, когда выходить на работу.

Как оплачивается работа в праздничные дни декабря?

Праздничные дни являются выходными для всех, вне зависимости от места работы — в системе госуправления или частном секторе. Однако надо учитывать конкретные условия трудоустройства. Если у работника в трудовом договоре определен посменный график, то он распространяется и на праздничный день.

Иными словами, на Рождество и Новый год работник не может отказаться выходить на работу, если он стоит в графике. Можно поменяться с коллегами, но о такой "рокировке" надо сообщить работодателю и учитывать при этом условия, оговоренные в Правилах внутреннего распорядка (обязательный документ для любого предприятия, на котором трудится более 10 человек).

Тем работникам, которые вынуждены трудиться в праздничные дни, нужно доплатить не менее 100% (ч.1 ст.68 закона "О труде"), или предоставить оплачиваемый отдых в другое время. Денежная компенсация может быть и выше, если такое предусмотрено в трудовом или коллективном договоре. При сдельной (аккордной) оплате труда учитываются расценки за объем выполненной работы. Другой подход к оплате труда предусмотрен в генеральных соглашениях, которые действуют в отдельных отраслях.