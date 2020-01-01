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Какие налоги придется платить с доходов?
Гид по 2020 году: что случится с вашими деньгами: зарплатой, пенсией, пособиями
Foto: Shutterstock

С нового года в силу вступает 117 новых законов, правил Кабинета министров и самоуправлений. Еще 33 теряют силу. Портал Delfi обобщает информацию о том, что изменится 1 января и предлагает обзор самых существенных — с практической точки зрения — поправок к латвийскому законодательству.

В 2020 году произойдет ряд изменений в налоговой и тарифной политике, которые напрямую повлияют на финансовое состояние жителей. При сохранении прежнего размера минимальной зарплаты в размере 430 евро повысится необлагаемый минимум, будут повышены пенсии и некоторые пособия, изменятся коммунальные тарифы.

1 14
Какие налоги придется платить с доходов?

Source

rus.DELFI.lv

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Source

rus.DELFI.lv

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