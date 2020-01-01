Гид по 2020 году: что случится с вашими деньгами: зарплатой, пенсией, пособиями

С нового года в силу вступает 117 новых законов, правил Кабинета министров и самоуправлений. Еще 33 теряют силу. Портал Delfi обобщает информацию о том, что изменится 1 января и предлагает обзор самых существенных — с практической точки зрения — поправок к латвийскому законодательству.
В 2020 году произойдет ряд изменений в налоговой и тарифной политике, которые напрямую повлияют на финансовое состояние жителей. При сохранении прежнего размера минимальной зарплаты в размере 430 евро повысится необлагаемый минимум, будут повышены пенсии и некоторые пособия, изменятся коммунальные тарифы.
- 1. Какие налоги придется платить с доходов?
- 2. На что могут рассчитывать пенсионеры?
- 3. Как изменятся пособия?
- 4. Алименты и недобросовестные родители
- 5. Подорожают табак, топливо, алкоголь
- 6. Пособие по безработице: новый порядок
- 7. Тарифы на газ станут ниже
- 8. Новые тарифы на распределение электричества и тарифы почты
- 9. Вывоз мусора станет дороже
- 10. Изменится плата за медицинские обследование и визит к врачам
- 11. Вырастут цены на билеты в поездах и региональных автобусах
- 12. Другие налоги: от НДС до азартных игр
- 13. Штрафы: новая система и новые цифры