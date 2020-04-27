Как получить полагающуюся доплату к пособию за простой: пошаговая инструкция

Тем жителям Латвии, которые из-за кризиса оказались без доходов, при определенных обстоятельствах полагается не только пособие за простой, но и надбавка за каждого ребенка. Также установлен минимальный размер государственной помощи. Министерство благосостояния составило пошаговую инструкцию, как получить доплату к пособию за простой.

Первый шаг

Работодатель обращается с заявлением в Службу госдоходов (СГД, VID), подает список работников, которые находятся в простое из-за кризиса, вызванного распространением Covid-19.

Самозанятые лица обращаются в VID самостоятельно, если находятся в простое.

Второй шаг

VID рассматривает заявку, предоставляет или отказывает в выплате пособия за простой работникам и самозанятым лицам.

Пособие рассчитывается с учетом доходов за последние полгода, но размер пособия не может превышать 700 евро в месяц.

Третий шаг

Государственное агентство социального страхования (VSAA) получает напрямую из VID всю информацию:

кому из работников и самозанятых предоставлено пособие за простой;

кому отказано в предоставлении пособия;

кому предоставлено пособие, но его размер менее 180 евро.

Четвертый шаг

VSAA на основании информации VID предоставляет:

работникам и самозанятым, которым выделено пособие за простой, надбавку по 50 евро за каждого ребенка, находящегося на иждивении;

тем, кому отказано в предоставлении пособия за простой, начисляется 180 евро и по 50 евро за каждого ребенка, находящегося на иждивении;

тем, кто получает пособие за простой, но его размер менее 180 евро, выделяется разница.

Для того, чтобы получить надбавки, жителям не надо самим обращаться в VSAA. Все деньги будут предоставлены на основании информации VID. Средства будут перечислены на счет, указанный в заявлении в VID о предоставлении пособия за простой.