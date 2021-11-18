Когда его совсем не ждешь. Что делать, если вы (кажется) заразились Covid-19 — инструкции от Минздрава

Впереди четыре праздничных дня, во время которых семейные врачи тоже отдыхают. Не отдыхает только Covid-19. Подхватить инфекцию можно где угодно, но как узнать — это он или нет? Надо делать тест или нет? Как грамотно повести себя в первые часы и дни заболевания? Кому и когда звонить, а в каких случаях вызывать "неотложку"? При каких условиях госпитализируют? По просьбе читателей, портал Delfi задал вопросы специалистам Министерства здравоохранения.

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Ответы Министерства здравоохранения до праздников были получены неполные и не на все важные вопросы. По мере поступления новой информации, "антиковидная" инструкция будет пополняться.

"Я много анализировала, почему мою маму отправили в больницу на 10-й день болезни с большим поражением легких, и поняла, что много ошибок было с нашей стороны, — написала в редакцию Delfi Мария. — До этого я каждый день читала новости, но это никак не помогло мне в той ситуации. Прошу написать статью, которая, возможно, убережет других людей — они будут действовать правильно и вовремя. Ведь вирус коварный: когда человек заболевает, то думает, что простудился. Нужна информация, как отличить симптомы.

Также в "скорой"меня ругали за то, что поздно начали действовать: если температура держится два-три дня, надо идти на тест или обращаться к врач. Нигде этой информации нет. Конечно, не надо сеять панику, но как определить границу, когда нужно бить тревогу? Важно вызывать "скорую" обоснованно — это когда? Семейные врачи назвали мне три критерия: содержание кислорода ниже 92-94% (надо правильно мерить), частота дыхания более 25 раз в минуту и пульс 150. И какие меры принимать дома, в самом начале болезни?"

Напоминаем, что бесплатные анализы на коронавирус без направления врача в случае симптомов можно будет сдать вплоть до 10 января. В том числе и в праздники.

Что это — ковид или не ковид?

Если у вас проявились признаки острой респираторной инфекции — кашель, лихорадка или другие признаки, характерные для инфекции Covid-19 — внезапно возникли проблемы с обонянием, потерей или переменой вкуса, выраженная головная боль, сильная усталость без причины, затрудненное дыхание.

В любом случае лучше всего обратиться к семейному врачу. Covid-19 может проходить одновременно с другими заболеваниями, такими как грипп или другие респираторные вирусы — лечить надо во всех случаях.

Если семейный врач недоступен или его нет?

Подробная информация о доступных оплаченных государством медицинских услугах можно найти на сайте Национальной службы здравоохранения — здесь. В нерабочее время терапевта медицинский совет по поводу простых заболеваний можно получить 24 часа в сутки, позвонив на государственную консультационную линию Семейных врачей по телефону 66016001.

Со специалистом по телефону можно связаться и в случае, если есть сомнения (в советах своего врача) или помощь необходима срочно, в выходной день или нерабочие часы вашего семейного врача. Также можно обратиться к дежурному врачу, в пункте неотложной медицинской помощи, а также в приемное отделение больницы.

Если вы не знаете своего семейного, искать его надо по задекларированному месту жительства. Врач должен зарегистрировать всех пациентов, которые проживают на основной территории его участка. Более подробная информация доступна — здесь.

В связи со вспышкой COVID-19 семейные врачи в дополнение к своим зарегистрированным пациентам оказывает медицинскую помощь всем пациентам, которые заболели Covid-19, не зарегистрированы у него в практике, но фактически проживают на территории его участка. В этом случае оказываются медицинские услуги для кратковременного пациента.

Если человек заболел Covid-19, ему надо по телефону позвонить семейному врачу, которые назначит дальнейшее лечение. При общении с ним предоставьте как можно более точную информацию о своем состоянии здоровья и следуйте инструкциям врача. В случае легких симптомов лечение проводят дома. Если симптомы заболевания тяжелые, больной лечится в стационаре.

В случае внезапного ухудшения состояния надо немедленно звонить в Службу неотложной медицинской помощи 113, сразу сообщив, что вы инфицированы Covid-19. Более подробная информация о домашнем лечении от Covid-19 — здесь.

Что делать в первые часы и дни болезни?

Первый шаг — обратиться к своему семейному врачу. Если такого нет — найти по месту жительства. Информация — по телефону 8000 1234 или на сайте.

Если есть подозрение на Covid-19, но надо ждать теста или его результата — на это время надо оставаться дома, ни в коем случае не идти на работу, независимо от наличия симптомов. Семейный врач на это время может выписать больничный лист. Как действовать в ожидании результата теста — здесь.

Специфического лечения Covid-19 пока нет, поэтому лечение зависит от симптомов, проявлений и тяжести заболевания. Это означает, что лечение должно быть направлено на предотвращение проблем со здоровьем, вызванных заболеванием, уменьшение симптомов и поддержание функций организма в случае серьезного заболевания.

Семейный врач Барба Тузика советует: если лечитесь дома, главное — сохранять спокойствие и не слишком волноваться. "Заболевание обычно начинается с высокой температуры, плохого самочувствия, и в этом случае надо действовать, как со всеми заболеваниями дыхательных путей — пить жидкость, принимать витамины C и D, больше спать и отдыхать. С высокой температурой надо использовать те же средства, что обычно, то есть парацетамол и ибуметин", — говорит Тузика. Ее коллега Илья Менисс, добавляет, что "в зависимости от самочувствия пациента, жалоб, хронических болезней пытаемся посоветовать что-то для укрепления иммунитета, все витамины — C, D, магний, витамины группы B, милдронат можно использовать".

Антибиотики не действуют на коронавирус, но они используются для лечения бактериальных инфекций, вызванных этим вирусом, — применять их можно только по назначению и под наблюдением семейного врача или другого медика. Чтобы снизить риск возможных побочных эффектов и осложнений, принимайте любые лекарства только по назначению врача. Продолжительность лечения зависит от степени тяжести и протекания заболевания.

Когда вызывать "неотложку"?

Каждый случай надо оценивать индивидуально. В случае ухудшения состояния надо звонить семейному врачу, если состояние ухудшается стремительно — очень высокая температура, острая нехватка дыхания — звонить 113.

Семейный врач Лига Козловска в интервью LTV7 посоветовала больным заранее обзавестись пульсоксиметром, который поможет измерить уровень кислорода в крови — эти данные можно сообщить при вызове "неотложки". Начинать беспопокиться надо с показания 94%, а если он упал до 90% надо обязательно выяснить причину кислородного голодания.

Также неблагоприятные последствия может повлечь чрезмерно высокая температура: если на градуснике больше 41 градуса, нужно срочно звонить в "скорую" и не допускать сохранения высокой температуры более трех дней подряд. Если пациент из-за болезни становится апатичным, близкие должны вовремя это заметить и не ждать, когда вирус приведет к необратимым последствиям.

"Человек может посчитать, сколько вдохов в минуту он делает. Если их больше 20, то это красный флажок. И сама по себе высокая температура может вызвать у человека эйфорию. Пациент становится некритичным, близкие замечают, что он странно говорит. Не оценивает адекватно свое состояние. Это очень опасный симптом Covid-19", — говорит семейный врач.

Что подготовить в ожидании "неотложки"?



Удостоверяющие личность документы, важные документы о состоянии вашего здоровья, если такие есть на руках, гигиенические принадлежности, удобную одежду, легкие домашние тапочки и т. д. Общую информацию о том, что брать в больницу, можно прочесть на сайте лечебного учреждения.

Можно ли лечить пневмонию дома?



Каждый случай врач оценивает индивидуально. Дома обычно лечатся те, у кого легкие симптомы.

Что делать, если отказ в госпитализации кажется незаконным?



Обращаться с заявлением в Инспекцию здоровья.