Можно ли выпить пиво на лавочке в парке? (нет, и вот почему)

В стране лето, на душе отпуск, а в соседнем магазине можно купить бутылочку крафтового пива. Может, можно и выпить его на лавочке в парке? Отвечает начальник отдела охраны общественного порядка Рижской муниципальной полиции Гунтис Берзиньш.

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Пиво на лавочке в парке пить нельзя — как и другие алкогольные напитки на других лавочках в общественных местах.

За употребление алкогольных напитков или других опьяняющих веществ в общественном месте полагается предупреждение или штраф в размере до 350 евро — об этом говорится в 10 статье закона об административных штрафах за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.

То же самое касается нахождения в общественном месте в состоянии опьянения, которое нарушает общественный порядок или безопасность.

Исключение — места, где розничное употребление алкогольных напитков разрешено самоуправлением или Службой государственных доходов. Вот, например, список баров и пространств, где в Риге можно выпить культурно.

Важно: упомянутые в статье запреты на распитие алкоголя действуют не только на административной территории Риги, но и по всей Латвии.