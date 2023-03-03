На "дизель" смотрим, бензиновую покупаем, электрическая — в уме. Эксперты: как в Латвии выбрать автомобиль?
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Дизель и бензин почти сравнялись в цене. Что дальше? Какую машину лучше покупать? Возраст имеет значение? А может, надо исходить из целей? Или стоит поднапрячься и купить электромобиль, чтобы тихо ездить и гордо смотреть в "зеленое" будущее? Эксперты нового подкаста Ольги Петровой "Отчаянный оптимист" — основатель и генеральный директор Longo Group Эдгарс Церпс и руководитель категории топлива Circle K Latvia Гатис Титовс и редактор Delfi Bizness Полина Элксне взвешивают все pro&contra.

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В 2035 году в ЕС собираются остановить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Правда, за несколько лет до этого проанализируют ситуацию — готова ли Европа — и примут окончательное решение. Ведь ЕС не может требовать остановить азиатский или американский автопромы. К тому же, где гарантия, что те же европейские производители не переведут конвейеры в Азию или Африку.

Впрочем, есть вероятность, что за это время электромобили станут конкурентны по цене в сравнении своими "незелеными" прародителями, особенно если производители начнут активно конкурировать за рынок. "Думаю, скоро электромобили станут более доступными, — считает Гатис Титовс. — Когда-то и дорогая антиблокировочная система ABS была только на мерседесах S-класса, а сейчас это стандартная экипировка. То же будет с электромобилями — нужно время".

Сегодня в Латвии среди покупателей новых машин всего 10% выбирают электромобили: это сильно дороже и сеть зарядок не так доступна, как бензозаправки. Опрос по заказу Longo Group показал, что среди желающих в ближайшие 2-3 года купить автомобиль лишь 3 процента думают про электромобили. Значит, на сегодня главный выбор — машины на дизеле или бензине.

Средний чек покупки автомобиля в Латвии — 10-11 тысяч евро. Средний возраст машины — выше 10 лет. На покупку одного нового авто приходится 6 подержанных.

За последних три года авторынок претерпел существенные изменения. Пандемия нарушила цепочки поставок, люди хотели компенсировать вынужденное домоседство, образовался большой дефицит производства. Новых автомобилей или запчастей к старым приходилось ждать до года. Потом война внесла свои коррективы. С нового года цены в очередной раз подпрыгнули. Сейчас ситуация стабилизировалась, утверждает Эдгарс Церпс: "Стремительного роста цен в ближайшее время не ждем".

Как метафорично сформулировала свой недавний поиск нового автомобиля Полина Элксне: найти бюджетного, не совсем пожилого "корейца", который бензин "не расходует, а нюхает". Дизельные варианты она сразу отклонила по трем причинам — машина дороже, само топливо чуть дороже, а в мороз можно и не завестись. Но латвийское предложение относительно "юных" и недорогих машин на бензине, по мнению Полины, сегодня очень скромно.

Что надо иметь в виду, покупая "дизель"?


Цена. По себестоимости дизельные автомобили в производстве дороже своих бензиновых аналогов, — обращает внимание Церпс. "Там мотор намного сложнее. Ведь процесс сгорания дизеля происходит под давлением, которое в 2-3 раза выше атмосферного". Не удивительно, что новая дизельная машина будет дороже

Налоги. В начале 2000-х дизельные авто стали очень популярны в Европе, где выше эко-стандарты. Благодаря более высокой концентрации энергии в дизельном топливе, от таких автомобилей ниже эмиссия CO2, да и самого топлива требуется существенно меньше. Но позже выяснилось, что выхлопы от этого топлива намного вреднее — они содержат твердые частицы сажи и токсичный двуоксид азота. Поэтому последние годы во многих странах ЕС последние годы сильно выросли налоги на дизельные машины. Скажем, в Нидерландах, где плотность населения почти в десять раз выше латвийской, налог на продажу намного выше. В итоге разница в цене может достигать 5-10 тысяч евро.

Пик продаж дизельных машин пришелся на 2011 год — тогда они составляли 55% от всех, в 2020 году число желающих приобрести автомобиль на дизеле снизилось до 28%. Вот почему "пожилых" дизелей на латвийском рынке больше. И вообще, средний возраст автопарка Латвии — 14 лет.

Техосмотр. Лишних 10 евро в год — конечно, не решающий фактор при покупке автомобиля. Но есть отдельные сложности с требованиями по выхлопу.

Топливо. Раньше в пользу дизельных автомобилей часто склонялись из расчета последующей экономии на топливе. Дизельное топливо в среднем более экономично. Расход его ниже, благодаря более высокой концентрации энергии в литре. И его тягловая сила больше — дизельное авто легче трогается с места, если надо везти что-то тяжелое. Именно потому именно дизель используют в общественном транспорте и фурах. Вообще-то, в производстве оно дороже: из одного барреля нефти можно сделать около 70 литров бензина, но лишь 40 литров дизеля. Но до недавнего времени дизель в Латвии был дешевле бензина — он занимал 80% рынка и половина этого топлива поступала из России.

Нефтяные санкции переиграли разницу цены — сначала она взлетела, сейчас немного пошла вниз. "Это временные колебания рынка, — объясняет Гатис Титовс. — Все ждали, что с момента запрета на импорт 5 февраля цены будут расти, поэтому запаслись дизелем заранее. Из-за большого количества запасов цены упали. Что будет дальше — вопрос. Логистические цепочки стали длиннее: теперь дизель идет в Латвию не из Санкт-Петербурга, а из США или Скандинавии".

Менталитет жителей Латвии такой, что новые автомобили они стараются купить подороже и покруче. Недорогие новые уходят хуже.

"Покупая дизельный автомобиль, надо заранее знать, что собираешься много ездить, чтобы затраты окупились, — говорит Гатис Титовс. — Поэтому если новые "дизели" дороже бензиновых, то подержанный зачастую будет дешевле бензиновой, потому что такой автомобиль скорей всего больше эксплуатировали, а значит, амортизация выше".

Что иметь ввиду, покупая "бензин"?


Чем моложе бензиновая машина, тем больше их выбор. Хотя бы потому, что последние годы их больше производили и покупали (вспоминаем, что в 2020 году в ЕС на них приходилось около 70% первичного рынка).

Бензиновый двигатель проще, дешевле в техосмотре, ремонте и замене, менее капризен при заводе зимой.

Более новые модели машин на бензине, пусть несколько дороже, но намного экономичнее старых — в конкуренции с "дизелями" технологии стремительно развились.

Так что ответ, какую машину выбрать, зависит и от года ее производства.

Так какую машину лучше покупать?


При покупке автомобилей жители Латвии, как показывают исследования, исходят, прежде всего, из двух соображений: какая цена и включены ли в нее все расходы за регистрацию и прочее.

Вот что еще предлагают учесть эксперты:

  • Дизельную машину имеет смысл покупать только, если собираешься очень много ездить. Если же только по Риге — лучше на бензине.
  • Также советуют не сбрасывать со счетов электромобиль — он идеален, если живешь в пригороде и есть возможность спокойно заряжаться, а ездить намерены в основном по городу. Тем более, что со следующего года Европа возвращает отмененные прошлым летом обязательные биодобавки к топливу — это еще плюс десять центов за литр.
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