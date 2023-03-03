На "дизель" смотрим, бензиновую покупаем, электрическая — в уме. Эксперты: как в Латвии выбрать автомобиль?

За последних три года авторынок претерпел существенные изменения. Пандемия нарушила цепочки поставок, люди хотели компенсировать вынужденное домоседство, образовался большой дефицит производства. Новых автомобилей или запчастей к старым приходилось ждать до года. Потом война внесла свои коррективы. С нового года цены в очередной раз подпрыгнули. Сейчас ситуация стабилизировалась, утверждает Эдгарс Церпс: "Стремительного роста цен в ближайшее время не ждем".

Как метафорично сформулировала свой недавний поиск нового автомобиля Полина Элксне: найти бюджетного, не совсем пожилого "корейца", который бензин "не расходует, а нюхает". Дизельные варианты она сразу отклонила по трем причинам — машина дороже, само топливо чуть дороже, а в мороз можно и не завестись. Но латвийское предложение относительно "юных" и недорогих машин на бензине, по мнению Полины, сегодня очень скромно.

Что надо иметь в виду, покупая "дизель"?



Цена. По себестоимости дизельные автомобили в производстве дороже своих бензиновых аналогов, — обращает внимание Церпс. "Там мотор намного сложнее. Ведь процесс сгорания дизеля происходит под давлением, которое в 2-3 раза выше атмосферного". Не удивительно, что новая дизельная машина будет дороже

Налоги. В начале 2000-х дизельные авто стали очень популярны в Европе, где выше эко-стандарты. Благодаря более высокой концентрации энергии в дизельном топливе, от таких автомобилей ниже эмиссия CO2, да и самого топлива требуется существенно меньше. Но позже выяснилось, что выхлопы от этого топлива намного вреднее — они содержат твердые частицы сажи и токсичный двуоксид азота. Поэтому последние годы во многих странах ЕС последние годы сильно выросли налоги на дизельные машины. Скажем, в Нидерландах, где плотность населения почти в десять раз выше латвийской, налог на продажу намного выше. В итоге разница в цене может достигать 5-10 тысяч евро.

Пик продаж дизельных машин пришелся на 2011 год — тогда они составляли 55% от всех, в 2020 году число желающих приобрести автомобиль на дизеле снизилось до 28%. Вот почему "пожилых" дизелей на латвийском рынке больше. И вообще, средний возраст автопарка Латвии — 14 лет.

Техосмотр. Лишних 10 евро в год — конечно, не решающий фактор при покупке автомобиля. Но есть отдельные сложности с требованиями по выхлопу.

Топливо. Раньше в пользу дизельных автомобилей часто склонялись из расчета последующей экономии на топливе. Дизельное топливо в среднем более экономично. Расход его ниже, благодаря более высокой концентрации энергии в литре. И его тягловая сила больше — дизельное авто легче трогается с места, если надо везти что-то тяжелое. Именно потому именно дизель используют в общественном транспорте и фурах. Вообще-то, в производстве оно дороже: из одного барреля нефти можно сделать около 70 литров бензина, но лишь 40 литров дизеля. Но до недавнего времени дизель в Латвии был дешевле бензина — он занимал 80% рынка и половина этого топлива поступала из России.

Нефтяные санкции переиграли разницу цены — сначала она взлетела, сейчас немного пошла вниз. "Это временные колебания рынка, — объясняет Гатис Титовс. — Все ждали, что с момента запрета на импорт 5 февраля цены будут расти, поэтому запаслись дизелем заранее. Из-за большого количества запасов цены упали. Что будет дальше — вопрос. Логистические цепочки стали длиннее: теперь дизель идет в Латвию не из Санкт-Петербурга, а из США или Скандинавии".