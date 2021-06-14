"На" или "в", Беларусь или Белоруссия? Русист Кошкин: может ли перевод названия страны оскорбить

"На Украине" и "в Украине" — далеко не единственная "война остроконечников и тупоконечников" на территории бывшего Советского Союза. На национальном варианте названия страны настаивает Молдавия (Молдова), Белоруссия (Беларусь), Киргизия (Кыргызстан), Грузия (Сакартвело)… Не отстают и города — Таллин (Таллинн), Алма-ата (Алматы)… Идти навстречу или стоять за традиции? Профессор филологического факультета ЛУ русист Игорь Кошкин объясняет, как грамотно действовать в таких случаях и обращать ли внимание на обиды.

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Шесть лет назад портал Delfi попросил русских писателей и филологов решить вышедшую за рамки филологии дилемму, как писать — "на Украине" или "в Украине". Писатели разделились, причем совсем необязательно либералы голосовали в пользу "в" и наоборот. Многие употребляли оба предлога — по ситуации.

8 августа российский портал Meduza, базирующийся в Риге, официально отказался от единых правил русскоязычного написания географических названий, сделав историческое заявление: "С сегодняшнего дня авторы Meduza сами будут решать, как писать — Беларусь или Белоруссия, в Украине или на Украине, Кыргызстан или Киргизия (и так далее). Каждый из них будет руководствоваться собственными представлениями о том, какое слово использовать — основываясь, как мы надеемся, на принципах терпимости и взаимного уважения. Мы любим всех наших читателей — из Москвы и Хабаровска, из Минска и Киева, из Алматы и Алма-Аты, из Таллина и Таллинна".

- Там, где политика, сразу идет столкновение интересов и точек зрения, — делится своими мыслями по этому поводу профессор Кошкин. — У меня сразу вопрос, что в этом случае подразумевается под принципами терпимости и взаимного уважения? Допустим, в одном коллективе есть два значимых человека, которые между собой противники, а третий дружит с одним и другим, поддерживая одного и другого. Это принцип взаимного уважения? Но если противоречия первых двух принципиальные и несопоставимые — один говорит "дом белый", а другой "дом черный" — нам все же надо знать, так какого цвета этот дом.

Понятно, что для представителей национальных государств, особенно если они молодые и национально ориентированные в силу истории, название страны — тоже символ национальной идентификации. Отсюда и трепетное отношение, которое вменяется другим, чтобы ни в коем случае не "покушались" на символ. Как правило, в странах, бывших республиками Советского Союза, идет спор о названиях, которые употреблялись в советское время на русском языке, — Белоруссия, Киргизия, Молдавия и т.д.

Внутри своих независимых государств они решили, что названия в новом звучании должны использоваться не только на национальном языке, но и все другие страны и языки должны транслировать названия в "аутентичном" виде. Нарушение устоявшихся норм с целью, чтобы кого-то не обидеть и не задеть, выглядит немного наивно — у каждого языка есть своя история, территория употребления… Возьмем Германию. Внутри страны ее называют Deutschland, но правительство никогда не выказывало заинтересованности, чтобы в русском языке использовалось название "Дойчланд". Такого рода требования — это неправильный путь. К примеру, как бы тогда мы должны были на русском языке называть Швейцарию, у которой четыре официальных названия — немецкое die Schweiz, французское Suisse, итальянское Svizzera, ретороманское Svizra?

Свежий пример: в 2019 году я посещал конференцию по лингвистике в Армении. По-армянски это государство называется иначе — совсем непохоже на русский аналог — Հայաստան [Хаястан]. Но я никогда не слышал, даже на уровне филологов, чтобы после распада СССР армянская интеллигенция требовала себя называть по-русски с помощью транскрибированного или транслитерированного аутентичного названия.

Беларусь или Белоруссия?



- Безусловно, если мы говорим о стране белорусского языка, то там название государства пишется так, как имена собственные пишутся в белорусском языке — Беларусь. Если бы мы говорили на белорусском языке и использовали бы при этом русское название — это было бы нарушением норм белорусского языка. Но мы пишем название в русскоязычном тексте, а значит все передаем по принципам русского языка — тут полная аналогия с переносом имен-фамилий из другого языка в русский — это делается по системе правил русского языка.

"Беларусь" в русском тексте — это транслитерированное белорусское название страны. "Кыргызстан" — транслитерированное название с киргизского языка. Но у этих стран есть параллельные, укоренившиеся названия в русском языке, которые давно и традиционно употребляются. И я бы употреблял их. Если менять порядок не по лингвистическим причинам, то теряется последовательность, перестают работать общие правила. Кстати, в 90-е годы на волне отделения независимых государств в российских информационных каналах чаще использовалось название Беларусь, но теперь я вижу возвращение к Белоруссии.

На Украине или в Украине?



- По поводу этой дилеммы многие уже склонились в сторону политкорректности. Если филологи, лингвисты изменят нормы литературного языка и будут официально рекомендовать употребление другого предлога — это можно воспринять как узаконение новых норм словоупотребления. Важно, что конечные изменения по поводу употребления тех или иных географических названий в русском языке должны делать те, кто формирует культуру русского языка и правила его употребления в самой России — метрополии русского языка. Там многие стараются соблюдать политкорректность, но далеко не все.

Далеко ли до Таллина или Таллинна?



- Случай из той же серии споров, вызванных эмоциями. Ясно, что в названии столицы на эстонском языке требуются две "н". Но логично ли требовать и на русском языке писать два "н"? При этом, к примеру, по отношению к латышскому языку такого требования, по-видимому, нет: на латышском языке название эстонской столицы — Tallina. Логично, что в этом случае учитываются особенности латышского языка, двойные согласные не употребляются, например, в интернациональных словах, при этом в аналогичных словах русского языка они есть: "касса" — kase, "грамматика" — gramatika.

Грузия или Сакартвело?



В начале года Государственная комиссия по литовскому языку утвердила наименование Сакартвело (Sakartvelas) в качестве названия Грузии. Это название будет теперь в документах. Правда, слово "Грузия" разрешили по-прежнему использовать "в публичном пространстве". А что в таких случаях писать на русском языке?

- Встречный вопрос: почему не было аналогичного переименования Армении в соответствии с армянским названием? Возможно потому, что национальная интеллигенция Армении не выдвигала такой вопрос на повестку дня.

Но если эксперты по языку так решили, это возможно и допустимо, в их профессиональные задачи входят рекомендации по нормативному употреблению литературного языка. И все же это правило введено исключительно для литовского языка — полномочия комиссии не распространяются на региональный вариант русского языка, который опирается на нормы русского литературного языка, а для них название этого государства — Грузия. Кроме того, не уверен, что в литовском языке это слово хорошо и быстро приживется — возможен обратный эффект: людям не сразу будет понятно, о какой стране идет речь, ведь новое название не имеет традиции в литовском языке.

Если представить, что и в русском языке спешно внесут такую поправку нормы, то наверняка добросовестный журналист должен будет в первом упоминании этого названия в скобочках или под звездочкой пояснить, что "это новое название Грузии". И тем самым снова будет нарушен национальный призыв — слово "Грузия" все же будет упоминаться.

Бандарэнка или Бондаренко, Лукашэнка или Лукашенко?



В латышском обществе, публицистике и прессе имя Александра Лукашенко переводится на латышский не иначе как Aleksandrs Lukašenko. В то же время имя погибшего от рук силовиков Романа Бондаренко на латышском пишут на белорусский лад — Ramans Bandarenka. Явно ощущается политическое влияние. Как все же правильнее писать имена белорусов на русском языке — точно передавая белорусский аналог или русифицируя?

- В белорусском языке во многих безударных позициях, где в русском языке "о" — звучит и пишется "а". Если мы действуем по аналогии с передачей латышских имен — транслитерируем — то мы русскими буквами передаем белорусскую версию Раман Бандарэнка. Роман Бондаренко — русифицированный вариант белорусского имени. Что выбрать?

В латышских текстах белорусскую версию имени Ramans Bandarenka передают средствами латышского языка. С учетом политкорректности и того, что мы находимся не в России, а в Латвии, нам бы тоже стоило избрать путь транслитерации — Раман Бандарэнка. С другой стороны, в Латвии нет какого-то отдельного русского языка — у нас вариант общеупотребительного русского языка, который функционирует в России, и в котором чаще белорусские имена русифицируют с отражением норм русской орфографии (Роман Бондаренко), в связи с тем что белорусский и русский языки — родственные (с украинским происходит тоже самое). Это не транскрипция и не транслитерация, а устоявшаяся традиция.

Скажем, если бы мы транскрибировали английские имена, то они писались бы, не как они произносятся на английском: "Уильям" и "Уотсон", а не "Вильям" и "Ватсон". Последний вариант сделан по принципу транслитерации (передача букв). Сегодня часть англицизмов адаптируется на основе транслитерации, а часть — транскрипции.

Александр Лукашенко и сам себя обычно именует на русском. Скажем, если бы в тексте на Delfi я увидел "Александр Лукашенко" — проскользнул бы глазами, а если Аляксандр Лукашэнка — остановился и удивился.

Подведем итоги, какой выбор у человека, который хочет грамотно и, никого не оскорбляя, говорить и писать на русском языке имена собственные, называющие людей из других стран? Есть не один, не два, а даже три возможных пути: транслитерация (передавать буквы иностранного слова буквами своего), транскрипция (передавать звуки иностранного слова буквами своего — для Рамана Бандарэнка это совпадает, для Уильяма-Вильяма — нет) и русификация, против которой могут возражать национальные правительства.

Если у вас остались вопросы на тему перевода латышских имен и фамилий на русский язык, а также с правильным использованием политически чувствительных называний или предлогов — пишите нам в комментариях к этому тексту или на почту rus.redakcija@delfi.lv с пометкой "вопрос профессору Кошкину". Мы спросим у Игоря Сергеевича и поможем определиться.