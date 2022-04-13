Не все ушли на фронт. Что будет с военнообязанными гражданами Украины в Латвии?

В Латвии сейчас находятся военнообязанные граждане Украины, на которых распространяется требование к мобилизации. Все они должны зарегистрироваться в Консульском отделе посольства страны. В противном случае таким людям грозит уголовная ответственность, так как их обязанность защищать Украину. В редакцию Delfi обратились читатели, которые просили разъяснить ситуацию: они озабочены судьбой своих близких.

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На сайте посольства Украины в Латвии в конце марта появилось сообщение, в котором сказано, что военнообязанные обязаны встать на учет в Консульский отдел. Согласно этой информации, дипломатические и консульские учреждения Украины должны обеспечить прибытие на территорию Украины граждан, подлежащих мобилизации в целях обеспечения обороноспособности государства.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект об уголовной ответственности для мужчин, которые нелегально выехали из Украины во время военного положения. Это уже второй подобный законопроект. От предыдущего аналогичного законопроекта его отличает отсутствие нормы о том, что все мужчины из-за границы должны вернуться в 10-дневный срок после вступления в силу этого закона.

Портал Delfi попросил прокомментировать ситуацию посольство Украины в Латвии, Рижский центр украинских беженцев и МВД Латвии.

Посол: в Латвии есть те, кто подлежит мобилизации

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко на заседании комиссии Сейма по делам гражданства, миграции и сплоченности общества заявил, что в Латвии могут находиться до пяти тысяч незарегистрированных беженцев из Украины. Они, как правило, живут у родственников или знакомых. Среди беженцев есть люди с накоплениями, поэтому сейчас у них нет необходимости обращаться за помощью в госучреждения. Но в какой-то момент средства закончатся, и им придется зарегистрировать свое присутствие, считает посол.

Отвечая на вопрос о мужчинах, которые избежали мобилизации и сейчас находятся в Латвии, Мищенко заявил, что такие есть, но их немного. По мнению посла, некоторые мужчины могли бежать из Украины в Латвию через Россию, и не регистрируют свое присутствие здесь, так как боятся, что их отправят в Украину воевать. Некоторые заплатили за выезд из страны, чтобы избежать призыва, такие случаи зарегистрированы в Польше, сказал посол.

"Конечно, не все герои, такова природа человека. Есть мужчины, которые стараются прятаться и думают, что в Латвии всех зарегистрируют и заставят вернуться", — отметил Мищенко. Таким гражданам Украины грозит уголовная ответственность, так как их обязанность — защищать свою страну в Украине.

Откуда появились незарегистрированные беженцы?

С 24 февраля, то есть с момента нападения России на Украину и объявления военного положения, из Украины запрещено уезжать лицам, которые подлежат мобилизации. Это преимущественно мужское население в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение составляют инвалиды первой и второй группы, отцы с тремя несовершеннолетними детьми, если они вывозят семью, а также те, кто сопровождает больного ближайшего родственника, которому требуется постоянный уход. Полный список тех, кто не подлежит мобилизации, можно найти в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (здесь).

Если гражданин Украины пересекает границу, пограничник ставит в его паспорт штамп. Только такой вариант является законным. Нельзя исключать, что во время боевых действий в Украине кто-то из выезжающих за границу штамп не был поставлен, но это вряд ли может быть массовым явлением.

Граждане Украины, которые эвакуировались с оккупированных территорий, могли выехать из страны через границу с Россией. Вероятно, многие сделали это добровольно, но СМИ также сообщают о случаях, когда граждан Украины вывозили силой. В том или ином случае у беженцев в паспорте нет украинского штампа о пересечении украинской границы.

Еще один вариант, о котором неоднократно сообщали украинские СМИ, — незаконное пересечение границы Украины тех военнообязанных, кто подкупал представителей пограничных служб или прятался в багажниках или салонах машин под вещами.

Разъяснения посольства Украины в Латвии

Коммуникация по требованию Посольства шла исключительно в письменной форме.

Вопрос: В сообщении посольства сказано: "Мобилизация осуществляется в течение 90 дней со дня принятия данного указа". Означает ли это, что зарегистрироваться в консульском отделе необходимо в течение 90 дней с 24 февраля? Или отведены другие сроки, например, после прибытия в Латвию?

Ответ: Встать на консульский учет в Посольстве военнообязанным гражданам Украины необходимо сразу после прибытия в Латвию.

Вопрос: Подлежат ли регистрации граждане Украины, которые имеют постоянный вид на жительство в Латвии?

Ответ: Подлежат мобилизации, за исключением тех граждан, которые оформили в Украине выезд на ПМЖ в Латвию.