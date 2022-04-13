Не все ушли на фронт. Что будет с военнообязанными гражданами Украины в Латвии?

В Латвии сейчас находятся военнообязанные граждане Украины, на которых распространяется требование к мобилизации. Все они должны зарегистрироваться в Консульском отделе посольства страны. В противном случае таким людям грозит уголовная ответственность, так как их обязанность защищать Украину. В редакцию Delfi обратились читатели, которые просили разъяснить ситуацию: они озабочены судьбой своих близких.
На сайте посольства Украины в Латвии в конце марта появилось сообщение, в котором сказано, что военнообязанные обязаны встать на учет в Консульский отдел. Согласно этой информации, дипломатические и консульские учреждения Украины должны обеспечить прибытие на территорию Украины граждан, подлежащих мобилизации в целях обеспечения обороноспособности государства.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект об уголовной ответственности для мужчин, которые нелегально выехали из Украины во время военного положения. Это уже второй подобный законопроект. От предыдущего аналогичного законопроекта его отличает отсутствие нормы о том, что все мужчины из-за границы должны вернуться в 10-дневный срок после вступления в силу этого закона.
Портал Delfi попросил прокомментировать ситуацию посольство Украины в Латвии, Рижский центр украинских беженцев и МВД Латвии.
Посол: в Латвии есть те, кто подлежит мобилизации
Посол Украины в Латвии Александр Мищенко на заседании комиссии Сейма по делам гражданства, миграции и сплоченности общества заявил, что в Латвии могут находиться до пяти тысяч незарегистрированных беженцев из Украины. Они, как правило, живут у родственников или знакомых. Среди беженцев есть люди с накоплениями, поэтому сейчас у них нет необходимости обращаться за помощью в госучреждения. Но в какой-то момент средства закончатся, и им придется зарегистрировать свое присутствие, считает посол.
Отвечая на вопрос о мужчинах, которые избежали мобилизации и сейчас находятся в Латвии, Мищенко заявил, что такие есть, но их немного. По мнению посла, некоторые мужчины могли бежать из Украины в Латвию через Россию, и не регистрируют свое присутствие здесь, так как боятся, что их отправят в Украину воевать. Некоторые заплатили за выезд из страны, чтобы избежать призыва, такие случаи зарегистрированы в Польше, сказал посол.
"Конечно, не все герои, такова природа человека. Есть мужчины, которые стараются прятаться и думают, что в Латвии всех зарегистрируют и заставят вернуться", — отметил Мищенко. Таким гражданам Украины грозит уголовная ответственность, так как их обязанность — защищать свою страну в Украине.
Откуда появились незарегистрированные беженцы?
С 24 февраля, то есть с момента нападения России на Украину и объявления военного положения, из Украины запрещено уезжать лицам, которые подлежат мобилизации. Это преимущественно мужское население в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение составляют инвалиды первой и второй группы, отцы с тремя несовершеннолетними детьми, если они вывозят семью, а также те, кто сопровождает больного ближайшего родственника, которому требуется постоянный уход. Полный список тех, кто не подлежит мобилизации, можно найти в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (здесь).
Если гражданин Украины пересекает границу, пограничник ставит в его паспорт штамп. Только такой вариант является законным. Нельзя исключать, что во время боевых действий в Украине кто-то из выезжающих за границу штамп не был поставлен, но это вряд ли может быть массовым явлением.
Граждане Украины, которые эвакуировались с оккупированных территорий, могли выехать из страны через границу с Россией. Вероятно, многие сделали это добровольно, но СМИ также сообщают о случаях, когда граждан Украины вывозили силой. В том или ином случае у беженцев в паспорте нет украинского штампа о пересечении украинской границы.
Еще один вариант, о котором неоднократно сообщали украинские СМИ, — незаконное пересечение границы Украины тех военнообязанных, кто подкупал представителей пограничных служб или прятался в багажниках или салонах машин под вещами.
Разъяснения посольства Украины в Латвии
Коммуникация по требованию Посольства шла исключительно в письменной форме.
Вопрос: В сообщении посольства сказано: "Мобилизация осуществляется в течение 90 дней со дня принятия данного указа". Означает ли это, что зарегистрироваться в консульском отделе необходимо в течение 90 дней с 24 февраля? Или отведены другие сроки, например, после прибытия в Латвию?
Ответ: Встать на консульский учет в Посольстве военнообязанным гражданам Украины необходимо сразу после прибытия в Латвию.
Вопрос: Подлежат ли регистрации граждане Украины, которые имеют постоянный вид на жительство в Латвии?
Ответ: Подлежат мобилизации, за исключением тех граждан, которые оформили в Украине выезд на ПМЖ в Латвию.
Вопрос: Какая разница, какие путем до Латвии добрались гражданине Украины, ведь они все беженцы, вне зависимости от пола и возраста? Или вы разделяете потоки, то есть особо выделяя тех, кто бежал через восточное направление от ракетных ударов? Как вы намерены это проверять?
Ответ: Военнообязанные граждане (мужчины призывного возраста) в случае, если они не имеют освобождения от мобилизации в соответствии с законодательством Украины, не имеют возможности выехать через границу, которая контролируется Украиной. Таким образом, в Латвию указанные лица, подлежащие мобилизации, как правило, въезжают с временно оккупированных, неподконтрольных территорий Украины через территорию России.
Вопрос: Планируете ли вы требовать от Латвии официальные списки зарегистрированных беженцев, чтобы выявлять граждан Украины призывного возраста?
Ответ: Посольство опубликовало порядок необходимых действий для граждан Украины, прибывших в Латвию и подлежащих мобилизации на своих официальных web-ресурсах.
Вопрос: Что будет с зарегистрированными в консульском отделе далее? Они будут направлены обратно в Украину? Когда, в какие сроки? Что будет с тем, кто работает? Ведь латвийское законодательство не предусматривает прекращение трудовых отношений по требованию третьей стороны?
Ответ: Посольство будет способствовать возвращению в Украину граждан, которые встанут на консульский учет в Посольстве как военнообязанные. В условиях войны, защита Украины является обязанностью всех граждан Украины.
Вопрос: Какая уголовная ответственности предусмотрена, в том числе для лиц, которых описал посол (некоторые мужчины могли бежать из Украины в Латвию через Россию, и не регистрируют свое присутствие здесь, так как боятся быть высланы обратно, воевать. Некоторые платили за выезд из страны, чтобы избежать призыва, такие случаи зарегистрированы в Польше)?
Ответ: Ответственность за уклонение от призыва на воинскую службу в условиях войны предусмотрена соответственными положениями законодательства Украины. Посольство сообщило, что компетентные органы Украины выявляют случаи попыток выезда из Украины лиц призывного возраста за вознаграждение. Такие попытки являются нарушением законодательства Украины и преследуются по закону. Информация о таких случаях публикуется в СМИ Украины. Посольство не является следственным либо судебным органом, в компетенцию которых входят вопросы квалификации нарушений законодательства Украины и определения меры наказания.
Вопрос: Что делать людям, которых насильно вывезли с территории Украины в восточном направлении? Или что делать людям, которые могли уехать только в этом направлении? Где жить и куда возвращаться людям призывного возраста, у которых от домов (квартир) остались головешки, а на их голову летят российские ракеты?
Ответ: Посольства Украины во всех странах оказывают помощь (в том числе и информационную) всем гражданам Украины, которые выехали вынуждено или принудительно в Россию или через Россию в страны Европы, в том числе и в Латвию.
Всем гражданам в дипломатических учреждениях Украины предоставляется вся необходимая помощь, в том числе, лицам мужского пола в призывном возрасте — информация о положениях Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Что говорит латвийская сторона
На вопрос портала Delfi, намерена ли Латвия выдавать на родину тех мужчин из Украины, которые подпадают под статус призывников, в пресс-службе МВД отметили, что каждый случай нужно было бы оценивать индивидуально. Выдача лица за границу является одной из функций Отдела международного сотрудничества Управления оперативного контроля и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры. Выполнение этой функции происходит, основываясь на двусторонних договорах стран. В случае с Украиной это подписанный 23 мая 1995 года договор между Латвийской республикой и Украиной о правовой помощи и правоотношениям по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам.
В латвийском МВД также разъяснили, что будет с беженцами из Украины, если они не успеют в течение 90 дней зарегистрировать свое пребывание в Латвии и получить либо визу, либо ВНЖ.
"Если лицо не завершило формальности, связанные с въездом и пребыванием в Латвийской Республике во время своего законного пребывания в стране, такое деяние формально считается административным правонарушением, предусмотренным статьей 68.2 закона "Об иммиграции". В соответствии с законодательством, при обнаружении лица, которое незаконно проживает в Латвии, Государственная пограничная служба или Управление по делам гражданства и миграции могут в общих случаях выдать распоряжение о выдворении конкретного лиц. Однако украинскую ситуацию нужно оценивать в контексте закона "О поддержке гражданских жителей Украины", и, если эти лица не являются заявителями на международную защиту в классическом понимании, нужно учитывать принцип невыдворения. Этот принцип закреплен не только в 33-й статье Женевской конвенции 1951 г., но и в статье 3-й Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения (то есть не выдворять человека в страну, где его или ее жизни или здоровью угрожает опасность)", — говорится в пояснении министерства, добавляя, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке и никоим образом не стоит цель выдворить этих людей из Латвии. По мере приближения 90-дневного срока планируется широко информировать прибывающих из Украины о необходимости оформления документов на жительство.
Количественные показатели будущего потока мирного населения Украины сейчас точно спрогнозировать невозможно, так как многое зависит от развития ситуации в Украине. Следует отметить, что Латвия в некоторых случаях используется как страна для транзита, поскольку люди предпочитают отправиться в другую страну после непродолжительного пребывания. На рассмотрение правительству подан план, в котором оговорено оказание поддержки и помощи после прибытия в Латвию еще большему числу украинских гражданских лиц (план рассчитан на 40 000 украинских беженцев войны). Те лица, которые получили временный вид на жительство или долгосрочную визу с правом на трудоустройство по прибытии в Латвию, смогут продолжать легально проживать в Латвии в течение срока действия этих документов.
Зачем нужна регистрация в латвийских центрах беженцев?
Гражданам Украины не требуется виза в первые 90 дней пребывания в Латвии (только для владельцев биометрических паспортов).
Однако для того, чтобы граждане могли работать в Латвии, получать социальную помощь и другие виды гуманитарной помощи, устроить детей в сады и школы, виза нужна. Срок действия визы — 1 год, она дает право на трудоустройство без ограничений и доступ к различным другим услугам.
Управление по делам гражданства и миграции (сайт) оформляет визу в течение 5–10 дней. О дате и времени получения визы каждый клиент информируется при подаче заявления (подробнее здесь).
Как правило, в центр беженцев не идут те, кто живет в родственников или имеет достаточно накоплений, то есть им не требуется социальная защита. Они могут продолжать работу удаленно, самостоятельно решать вопрос найма жилья. Фактически в этом нет нарушений законодательства, поскольку еще не истек 90-дневный срок.
Одновременно, известно, что еще до начала войны на территории Латвии проживали граждане Украины.
В Рижской думе порталу Delfi рассказали, что в момент регистрации ни у одного из беженцев не уточняют, почему они не остались на родине, в том числе и у мужчин.
"Мы регистрируем всех, кто пришел", — пояснила пресс-секретарь Рижской думы Эдите Матусевича.