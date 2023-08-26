Нефтепродуктов в ЕС не будет. Эксперт: что происходит с ценами на топливо и чего ждать?

Что выгоднее — бензин или дизель? С биодобавкой или без? Одолеет ли цена на топливо психологическую отметку в 2 евро? Что происходит на топливном рынке? Почему так тяжело продвигаются электромобили? Автор подкаста "Отчаянный оптимист" Ольга Петрова пригласила в эфир президента Ассоциации торговцев топливом Ояра Карчевскиса.

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Полный выпуск 26-го подкаста "Отчаянный оптимист" можно прослушать здесь.

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Во время пандемии мир приостановился — цены на нефть упали до 20 долларов за баррель. Бензин на заправках стоил по 85-90 евроцентов за литр. Быстрый рост начался с апреля 2021 года и достиг максимума — 70 долларов за баррель и выше двух евро за литр на заправках — к июню 2022 года. Сказались пробуждение промышленности и война в Украине. Потом цены начали постепенно спадать.

Что поднимает цены?

"Нефтедобывающие страны, в первую очередь Саудовская Аравия, на которой держится более 10% мировой добычи, посчитали, что 75 долларов за баррель нефти марки "Брент" — это мало, — рассказывает Оярс Карчевскис. — Им хотелось 95-100 долларов. Чтобы добиться своего, саудиты начали односторонне сокращать добычу, несмотря на договоренности ОПЕК. И сейчас страна объявила, что будет сокращать еще в сентябре. Дефицит повел за собой рост цен".

Другая причина роста цен "В феврале, когда ввели шестой пакет санкций, не дающий возможности России продавать в определенные страны определенные объемы дизельного топлива и нефти, тоже произошел скачок (вверх) — все ждали, хватит им или нет, — поясняет Карчевскис. — Но в итоге российская нефть продолжила поступать на общий рынок окольными путями. Уменьшение объемов поставок случилось только на 500 000 баррелей в день — началось взаимозамещение".

Евросоюз придумал, как заставить "работать" 6-й пакет. "Разработали 11-й пакет — он установил потолок цен на нефть не выше 60 долларов за баррель. Танкеры, нарушающие эти нормативы, не пускали в порты Европы, , — отмечает Карчевскис. — Все это делается, чтобы топливо не шло в Европу в обход санкций. Например, через нефтепровод в Австрию, Венгрию и Словакию, которым позволено еще получать. При этом перегрузка в море в танкерах, переработка топлива в Турции, Индии и Морокко — все это осталось".

"Надежды, что санкции на треть уменьшат производство нефти в России, пока не оправдались. В лучшем случае, на 5%… При этом аналитики считают, что в целом нефтедоходы в бюджет России снизились вполовину".

Есть и традиционные сезонные колебания цен, рассказывает Карчевскис: "Потребление растет летом в сезон отпусков, когда все летают и ездят, потом пик во время сбора урожая, но потом потребление уменьшается. Это подсказывает логика. Остальное — трудно предсказать, потому что зависит от решений конкретного человека. Если кто-то в Саудовской Аравии решит, что цены будут такими — так оно и будет. От нас точно ничего не зависит. Можем только следить за тенденцией: если дефицит — цены растут, если профицит — падают, в пандемию — даже до нуля и даже в минус. Некуда было ее девать, вот все базы и заполнились".

Откуда в Латвию завозят топливо?

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В Латвию топливо сейчас поставляют с двух заводов: две трети — с литовского завода в Мажейкяй, который принадлежит польскому концерну "PKN Orlen", а треть — с НПЗ "Neste" из Финляндии.

Оба концерна давно заявили, что больше не будут покупать российскую нефть. Компания "Neste" указала, что сейчас перерабатывает нефть только из Северного моря, где ее добывают Норвегия и Великобритания, а польская "PKN Orlen" сообщила, что заменила поставки из России сырой нефтью из Саудовской Аравии, от предприятия "Saudi Aramco".

Почему жители Латвии выбирают дизель?

Король всех латвийских дорог — дизель. На нем едет подавляющее большинство местных автомобилей — 85%. На газе — всего 2,3%. Остальное — бензин.

"Причина популярности дизеля проста — эти машины экономичнее, а в Латвии лизинг не такой уж щедрый — нет первого взноса, — считает Карчевскис. — Территория у нас малонаселенная, расстояния — приличные. Потому и покупают самые экономичные дизельные автомобили".

По логике бензин должен быть дороже дизеля, потому что он больше перерабатывается, а акцизный налог на него выше. "Европейские заводы, у которых на выходе есть бензин и дизельное топливо, традиционно лишний бензин продавали в Америку, где большинство на нем ездят, — рассказывает Карчевскис. — Недостаток популярного дизеля — около 30% — компенсировали поставками с востока, продукцией белорусских и российских нефтекомбинатов. Схема хорошо работала, пока… кто-то ни придумал, что все будет иначе. Примерно полгода дизельного топлива не хватало — цена на него топливо стала выше, чем на бензин. Сейчас цепочка поставок отрегулировалась. Снова бензин дороже. Разница — 10 евроцентов".

Что дает биодобавка к топливу?

В мае прошлого года правительство решило на полтора года отменить обязательность биодобавки (до 10% в бензин и до 7% в дизель), чтобы снизить себестоимость резко подорожавшего топлива. До конца 2023 года.

Латвийская ассоциация биотоплива и биоэнергии выступила с заявлением, что отмена биодобавок к снижению цен не привела. Карчевскис с этим не согласен. "Я читал их доклад — там нет отзыва ни на какие факты. Как об этом говорить, если год начинался по цене 1.20 евро, а к июню стало 2.10 евро?! Как из этого можно сделать вывод, что не было снижения на 10 евроцентов?"

Карчевскис в целом скептически относится к тому, что биодобавки вносят существенный вклад в экологию.

"Давайте считать. Доля автотоплива в загрязнении окружающей среды — очень мала. Весь транспорт — самолеты, автомобили, грузовые и легковые — выбрасывает только 18%. Дорожный транспорт — 12%. И если из этих 12% мы вычленим 14%, потребляемых Европой, то в лучшем случае получается несущественный процентик. Около 40% — это выбросов от производства…"

Кроме того, добавки к бензину на 48% делаются из кукурузы и более 20% — из пшеницы. В марте прошлого года более 40 природоохранных организаций написали в Еврокомиссию Урсуле фон дер Ляйен, что нехорошо добавлять в топливо продовольственные ресурсы, когда люди голодают. "За один день ЕС потребляет столько добавок к бензину, что это соответствует 15 млн буханок хлеба, — говорит Карчевскис. — Если считать буханку дневным рационом — 15 млн человек не поедят. Когда такое количество продуктов изымают из рынка, это создает давление на цену — она поднимается. Наше правительство в марте 2022 года решило уменьшить этот натиск на продовольствие. Но цена как раз выросла".

Как заменят бензин-дизель на электричество?

Карчевскис призывает готовиться к тому, что к 2050 году нефти почти не будет: "Мы исчерпаем все запасы. Во всяком случае, от основных поставщиков. Уже следующее поколение не будет пользоваться теми благами, которые следуют из добычи нефти".

По плану, уже в 2035 году в ЕС запретят производство двигателей внутреннего сгорания — новые нельзя будет купить, а старые можно. Докатают их примерно за 16 лет. В Европе придется заменить на электрические 70 млн бензиновых и дизельных автомобилей в год.

Вопрос в том, как будут вырабатывать энергию для электромобилей. В то время как во Франции 70% электричества — атомная энергия, в Германии — ноль атомной. Больше 50% электричества мир производит из угля и газа. За время войны добычу угля, вместо сокращения, нарастили на 30%, чтобы заместить ушедший российский газ. Дефицитный товар — литий для производства аккумуляторов.

Все страны, у которых есть ресурсы, сегодня покупают литиевые рудники. Другая альтернатива — разработка нового синтетического топлива, которое будет полностью сгорать в двигателе и не вредить атмосфере.

На 1 января в Латвии было 5100 электромобилей — полпроцента от всего автопарка. Почему так мало? "Главная зарядка — дом, пока люди спят. Но в Латвии 70% населения живет в многоэтажных домах (в Европе — меньше половины). Как им заряжать — непонятно, — объясняет Карчевскис. — Нужна инфраструктура, которая стоит миллиарды. Если включать такую подзарядку в норматив строительства — цена жилья вырастет. Одно зарядное устройство по мощности такое же, как потребление целой классической автозаправки. Это для простых авто надо 55 кВт, а для грузовых — 300 кВт. К ним нужны мощные кабели. На сегодня дефицит кабеля и меди в мире ощутим. Это большая индустрия, которая должна меняться. Но процесс неизбежен".

Грозит ли Латвии превышение отметки в 2 евро?

Сегодня потребление горючего не достигло даже уровня 2019 года, в цена на нефть уже добралась до 86 долларов за баррель. Могут ли цены на топливо совершить новый рекордный скачок? Впервые психологическую отметку в 2 евро они взяли в июне прошлого года.

"Когда российские войска ушли из Киева, цены стали уменьшаться, — рассуждает Карчевскис. — То есть можно сказать: смотрите, что на фронте — и вы узнаете ответ, что будет с ценами завтра. Любая эскалация и риск логистики сразу отражаются на них. Если все спокойно — цена спокойна, и мы спокойны, живем и смотрим сериалы".