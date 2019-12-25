Никаких дров! VARAM готовится объявить войну печному отоплению

В следующем году Рижская дума должна будет создать регистр отопительного оборудования, чтобы понять, сколько жителей используют печное отопление. В рамках борьбы с загрязнением воздуха Министерство защиты среды и регионального развития (VARAM) предлагает жителям Латвии отказаться от дров и подключиться к системе центрального отопления или же использовать более современные и дружественные для окружающей среды виды отопления. DELFI коротко рассказывает о том, что это значит.

Коротко: что происходит?



VARAM опасается того, что Европейская комиссия может начать судебное разбирательство против Латвии за превышение нормы твердых частиц (PM10) в воздухе. Процедура была начата в 2014 году, поскольку показатели качества воздуха были особенно плохими в Риге. Сейчас она заморожена, однако, по итогам судебного разбирательства Латвии может грозить штраф в десятки миллионов евро.

В июне на заседании госсекретарей был озвучен План по борьбе с загрязнением воздуха на 2019-2030 год, в котором в качестве одной из мер по улучшению качества воздуха был назван отказ от дровяных печей. По данным VARAM, домашние хозяйства вместе с сектором услуг образуют 60% от общего загрязнения воздуха, в то время как производство "дает" всего 25%.

"Используемые домашними хозяйствами печи и другое отопительное оборудование, в котором используются дрова или древесные материалы, а также уголь, приводят к появлению мелких частиц пыли (PM2,5), которые приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Несмотря на то, что качество воздуха в Латвии в целом хорошее, несоответствующее качество воздуха зафиксировано в отдельных зонах в Риге (центр, Чиекуркалнс, Браса и др.), в Лиепае и Резекне. Источники этого загрязнения нужно существенно сократить", — отметила в разговоре с порталом lvportals.lv. заместитель госсекретаря по вопросам защиты среды VARAM Алда Озола.

Как VARAM хочет решать проблему?



Старые печи надо будет заменить до 2027 года.

Самоуправления должны мотивировать жителей подключаться к системе центрального отопления. Для этого предлагается использовать разные механизмы поддержки, например, скидки на налог по недвижимости, софинансирование замены печей и т.д. Там, где подключение к центральной системе невозможно, необходимо модернизировать системы отопления. Возможен и вариант не полной перестройки печей, а оборудование их современными воздушными фильтрами.

Самоуправления совместно с министерством определят зоны повышенного внимания — центр города, территории вблизи зон отдыха, больниц, детских образовательных учреждений и т.д.

Кого это коснется?



На момент написания статьи в VARAM не смогли ответить, сколько домашних хозяйств попали под прицел.

В следующем году самоуправления Риги, Лиепаи и Резекне должны будут создать регистры отопительного оборудования, чтобы понять, сколько домашних хозяйств используют печи, в каком они состоянии, где находятся и т.д. В комплекте с регистром идет приложение для жителей, через которое они смогут сообщать о соседях, которые до сих пор используют печное отопление.

Пока неясно какими будут штрафы или иные меры в отношении тех жителей, которые не захотят ничего менять.

Сколько это стоит?



VARAM полагает, что на замену отопительной системы потребуется примерно 15 миллионов евро. Возможно, на эти цели будет выделено финансирование из структурных фондов ЕС. Мэр Резекне Александр Барташевич заявил lvportals.lv, что подключение дома к центральному отоплению может стоить до 5000 евро.



Что думают самоуправления?



Самоуправления не в восторге от возложенной задачи. По мнению руководства Латвийской ассоциации больших городов, на муниципалитеты возложено неподъемное бремя, а выделенного года не хватит. К тому же регистр можно будет создавать только после того, как будут внесены соответствующие поправки в нормативные акты и непонятно, какой результат это даст. "За частные дома браться рано. Печное отопление на данный момент является самым дешевым вариантом, если человек может сам заготовить дрова. Это не самый простой, но самый дешевый и традиционный вид отопления. Если этого человека сейчас заставят переоборудовать печь, это немыслимые расходы. Я думаю, что авторы этого плана не сталкивались с практической стороной реальности. Если нужно сделать, так как написано, то это нереально", — отметил в интервью Latvijas avīze исполнительный директор Ассоциации больших городов Виктор Валайнис.

Мэр Резекне Александр Барташевич агентству LETA заявил, что предлагая отказаться от печного отопления и подключиться к системе центрального отопления, VARAM просто перекладывает невыполненные обязательства на менее защищенных жителей и самоуправления. "То, что не выполнены требования Еврокомиссии, является результатом плохого планирования. И сейчас ответственными за это хотят сделать города, социально менее защищенных жителей — пенсионеров, многодетные семьи, малообеспеченных, которым самоуправления уже сейчас выплачивает пособия и обеспечивает дровами, что, на мой взгляд, является самым чистым местным топливом", — считает Барташевич.

По подсчетам мэра, строительство подключения к системе центрального отопления для частного дома может стоить до 5 000 евро. Даже с софинансированием самоуправления, жители не потянуть эту сумму, потому что "часть жителей даже 500 евро себе позволить не могут, а мы не можем полностью обеспечить перестройку, так как это будет разбазаривание средств".

Рижское самоуправление раз в пять лет разрабатывает и реализует программу действий по улучшению ситуации. На данный момент действует Программа по улучшению качества воздуха на 2016-2020 год. В документе проанализированы источники и объемы эмиссии разных загрязняющих веществ и предложены мероприятия по их уменьшению.

В столице главным источником пыли (частиц PM10) является автотранспорт, перегрузка насыпных грузов в порту и работа строительных предприятий, пишет lvportals.lv. Сжигание веток и листьев во дворах частных домов весной и осенью, а также горение прошлогодней травы также увеличивает количество пыли в городе.

Главным источником оксида азота являются теплоэнергетические предприятия, печи в частных домах и автомобильные двигатели внутреннего сгорания. Главным источником диоксида азота в центре Риги является автотранспорт.

Чтобы улучшить ситуацию, планируется установить ограничения по выбору вида теплоснабжения. Кроме того, в правилах Рижской думы уже сейчас определены зоны, в которых запрещено строить или обустраивать новые печи.